人民网记者 王震

2月以来，世界各主要经济体陆续公布了2023年度经济数据。过去的一年，世界经济在艰难中复苏。应对经济增速放缓、全球通胀压力、外贸需求收缩，全球主要经济体交出了自己的“答卷”——

2023年美国GDP增长2.5%，欧元区国家整体复苏缓慢，日本名义GDP被德国反超。相较之下，中国GDP增长5.2%，经济总量超126万亿元！

全球视角下，对比美国、德国、日本、英国等发达经济体，中国的这份“答卷”成色如何？人民网财经对近期各国发布的最新数据进行了梳理对比。

看GDP，中国增速保持领先

2023年美、德、日经济增速分别为2.5%、-0.3%、1.9%，英国预计全年增长0.1%，中国以5.2%的增速在全球主要经济体中保持领先。

制图：实习生赵若楠

在美联储迅猛的加息背景下，2023年美国的经济超出预期，高于2022年的1.9%，并领先于其他发达经济体。个人消费支出、非住宅类固定资产投资以及政府支出上涨成为拉动经济增长的主要原因。国际货币基金组织（IMF）预计，2024年美国经济增长2.1%，有望实现“软着陆”。但是受高通胀率、美联储加息以及财政政策收紧等影响，美国经济走向仍存在很大不确定性。

受地缘政治紧张局势加剧、货币紧缩持续、全球需求疲弱等因素影响，2023年欧元区经济增速仅为0.5%。英国连续两个季度经济萎缩，已陷入技术性衰退；曾经欧洲经济的“火车头”德国经济出现负增长。近日，德国政府已将2024年经济增长预期从1.3%下调至0.2%。

日本内阁府也于近期下调了对经济状况的评估。2023年，日本经济虽然实现了1.9%增长，但是日元大幅贬值以及长期以来经济持续低迷，其名义GDP被德国反超，降为全球第四大经济体。日本一知名研究机构认为，日本今年经济增速将大幅放缓至0.3%，短期内并不乐观。IMF则预计，日本经济规模将在2026年被印度反超。

中国增长5.2%的背后是消费的加快恢复。数据显示，最终消费支出对中国经济增长的贡献率达到82.5%，比上年提高43.1个百分点。按照可比价格计算，中国经济增量超6万亿元，相当于一个中等国家一年经济总量。国家统计局表示，我国2023年对世界经济增长贡献率有望超30%，是世界经济增长的最大引擎。

来自世界银行的预测显示，今年全球经济将增长2.4%，低于2023年2.6%的增速。其中，美国和欧元区经济预计分别增长1.6%和0.7%；新兴市场和发展中经济体今年预计将增长3.9%；中国经济预计将增长4.5%。

看外贸，中国进出口整体保持正增长

2023年，在世界经济复苏乏力、全球贸易投资放缓、地缘政治风险上升等多重压力，全球外贸需求疲软。

公开数据显示，2023年中美德日出口增速分别为0.6%、1.3%、-1.4%和2.8%，英国尚未公布相关数据；进口方面，各国均出现不同程度的下滑，其中中国降幅最小为0.3%。

制图：实习生赵若楠

得益于出口增长，美国贸易逆差大幅收窄，较2022年高点下降了近19%。数据显示，2023年美国的石油顺差上升到了历史新高的301亿美元；对外军售金额达到创纪录的2380亿美元，同比增长16%。

“德国制造”开始失色，高通胀率、利率上升和地缘政治风险抑制了对“德国制造”商品的需求。德国进出口数据出炉后，再次引起经济界对欧洲经济健康的担忧，担心德国可能会重新陷入衰退。

而日本货物贸易，由于日元大幅贬值、进口商品价格上涨，已连续3年呈现逆差。2023年，在国际市场能源等商品价格回落背景下，日本货物贸易逆差大幅下降，比上一年减少54.3%。最新数据显示，今年1月份日本出口增长11.9%，超过预期，为经济提供了急需的支持。

中国外贸则在稳的基础上呈现出诸多亮点。一方面，2023年中国进出口总值41.76万亿元，整体实现正增长。其中，0.6%的出口增速相比前几年确实有所放缓，但要看到我国的出口是在高基数上再创新高。另一方面，2023年，中国“新三样”出口首次突破万亿元大关，增长29.9%；跨境电商规模增长15.6%；外贸经营主体首次超过60万家……外贸新动能正加速涌现。

看物价，中国价格水平总体保持稳定

2023年全球通胀居高难下，美德日英等发达经济体在抗通胀和稳增长之间艰难平衡，这与物价涨势总体温和的中国形成了鲜明对比。

制图：实习生赵若楠

美国通货膨胀报告显示，截至2023年，美国消费者价格年均上涨3.4%，为遏制高涨的通货膨胀画上了句号。不过，最新数据显示美国的通胀压力仍然存在。开年，美国1月CPI全线超预期，同比增3.1%，高于预期的增2.9%，12月前值为3.4%，核心CPI环比创下八个月最大升幅。这凸显美国通胀压力仍在持续。

2023年德国全年通胀率为5.9%，是德国统一以来的第二高值，仅次于2022年创纪录的7.9%。受高通胀环境影响，德国家庭和政府消费支出出现近20年来首次下降。而近期德国的高通胀有所缓解。《华尔街日报》一项调查显示，经济学家预计今年年初德国物价指数将大幅回落至2.9%。

日本总务省公布的数据显示，日本2023年CPI上涨3.1%，创下41年来新高。由于通胀持续、工资涨幅不及物价涨幅，日本家庭月均实际消费支出下降。分析认为，消费停滞正在拖累日本经济复苏，也使得日本央行在制定货币政策时面临艰难选择。

中国物价运行保持总体稳定。2023年全年，全国居民消费价格指数（CPI）比上年上涨0.2%。在我国CPI“篮子”商品中，食品占比较高。2023年全年，食品价格同比下降0.3%，其中猪肉价格同比下降13.6%。分析指出，稳健的货币政策为物价稳定奠定了基础。IMF等国际金融机构预测，随着内需持续好转和外部价格形势变化，2024年中国价格水平将温和回升。

(责编：王震、章斐然)

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