中国人民银行官网截图。

人民网北京2月29日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，为维护月末流动性平稳，人民银行今日以利率招标方式开展了1170亿元逆回购操作，中标利率1.8%。

(责编：罗知之、吕骞)

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