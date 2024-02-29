人民网北京2月29日电 （方经纶）2月29日，国家统计局公布2023年国民经济和社会发展统计公报。农业方面，全年粮食产量69541万吨，比上年增加888万吨，增产1.3%。

国家统计局官网截图

夏粮产量14615万吨，减产0.8%；早稻产量2834万吨，增产0.8%；秋粮产量52092万吨，增产1.9%。

谷物产量64143万吨，比上年增产1.3%。其中，稻谷产量20660万吨，减产0.9%；小麦产量13659万吨，减产0.8%；玉米产量28884万吨，增产4.2%。大豆产量2084万吨，增产2.8%。

据统计，2023年全年粮食种植面积11897万公顷，比上年增加64万公顷。

其中，稻谷种植面积2895万公顷，减少50万公顷；小麦种植面积2363万公顷，增加11万公顷；玉米种植面积4422万公顷，增加115万公顷；大豆种植面积1047万公顷，增加23万公顷。棉花种植面积279万公顷，减少21万公顷。油料种植面积1392万公顷，增加78万公顷。糖料种植面积142万公顷，减少3万公顷。

全年棉花产量562万吨，比上年减产6.1%。油料产量3864万吨，增产5.7%。糖料产量11504万吨，增产2.4%。茶叶产量355万吨，增产6.1%。

全年猪牛羊禽肉产量9641万吨，比上年增长4.5%。其中，猪肉产量5794万吨，增长4.6%；牛肉产量753万吨，增长4.8%；羊肉产量531万吨，增长1.3%；禽肉产量2563万吨，增长4.9%。禽蛋产量3563万吨，增长3.1%。牛奶产量4197万吨，增长6.7%。年末生猪存栏43422万头，比上年末下降4.1%；全年生猪出栏72662万头，比上年增长3.8%。

全年水产品总产量7100万吨，比上年增长3.4%。其中，养殖产量5812万吨，增长4.4%；捕捞产量1288万吨，下降1.0%。

全年木材产量11944万立方米，比上年下降2.0%。

全年新建和改造提升高标准农田面积574万公顷，新增高效节水灌溉面积164万公顷。

(责编：方经纶、吕骞)

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