财政部：1月全国发行新增债券1754亿元
2024年02月29日15:13 | 来源：人民网
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人民网北京2月29日电 （记者王震）据财政部网站消息，29日，财政部发布2024年1月地方政府债券发行和债务余额情况。数据显示，2024年1月，全国发行新增债券1754亿元，其中一般债券1186亿元、专项债券568亿元；全国发行再融资债券2091亿元，其中一般债券752亿元、专项债券1339亿元；合计，全国发行地方政府债券3845亿元，其中一般债券1938亿元、专项债券1907亿元。
2024年1月，地方政府债券平均发行期限8.7年，其中一般债券8.0年，专项债券9.4年；平均发行利率2.60%，其中一般债券2.58%，专项债券2.63%。
2024年1月，地方政府债券到期偿还本金1258亿元，其中发行再融资债券偿还本金1023亿元、安排财政资金等偿还本金235亿元；地方政府债券支付利息866亿元。
全国地方政府债务余额方面，截至2024年1月末，全国地方政府债务余额409959亿元，地方政府债券剩余平均年限9.1年，平均利率3.27%。
(责编：王震、吕骞)
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