新华社北京2月29日电 题：持续为外资企业提供更优质的营商环境——商务部高质量办理代表委员建议提案

新华社记者魏弘毅、谢希瑶

“我们调研发现，随着鼓励外资设立研发中心等一系列政策举措的实施，外资企业参与我国高校等中国科研机构工作的比例有所提高。”全国政协委员、德勤中国主席蒋颖说，加大力度吸引外资，鼓励其参与我国创新发展很重要。

蒋颖在工作中观察到，国内创新研发资源和人才储备日益丰富，但外资流向研发部门的比例却非常有限。于是在去年全国两会期间，她提出尽快出台知识产权对外转让审查内容的全国标准，加快完善中西部地区的外资研发中心专项政策，推动外资企业融入本地创新链。

提案得到了相关部门的高度重视。作为该提案的主要承办单位，商务部积极开展相关调研，了解外资研发中心发展中存在的突出问题和迫切需求，报请国务院出台相关意见鼓励外资企业及其设立的研发中心承担重大科研攻关项目。

“这是我们以办理建议提案为契机，推动解决外资企业在华投资困难、优化营商环境的案例之一。”商务部外资司相关负责人说。

据介绍，商务部2023年承办的代表委员建议提案中，有6件反映外资企业诉求，主要涉及放宽市场准入、加速外资研发中心融入中国创新体系、加强外商投资权益保护、创造公平竞争环境等内容。

出台《关于进一步鼓励外商投资设立研发中心的若干措施》、升级建立外资企业圆桌会议制度、上线运行“外资企业问题诉求收集办理”系统、加大对重点外资项目服务保障力度……商务部以建议提案办理为契机，结合外资企业关注的重点难点问题，完善外贸外资协调服务机制，着力营造市场化法治化国际化一流营商环境。

一组数据更能直观反映成效：截至2024年2月底，商务部负责同志主持召开17场圆桌会，31个省区市分管领导主持召开142场圆桌会，累计超过2500家外资企业、外国商协会参会；截至2023年9月底，商务部借助外资企业问题诉求收集办理系统，累计为外资企业解决困难问题100多个；重点项目服务保障方面，滚动更新重点外资项目，优中选优形成60个投资规模大、技术含量高、牵引带动强的外资标志性项目，加大对重点外资项目用地、用能等要素保障力度……

为外资企业提供更优质的营商环境，离不开与相关部委的协同合作。过去一年，商务部发挥重点外资项目工作专班作用，会同相关部委继续对外资研发中心采购国产设备全额退还增值税。同时，专班联合相关部委，以“组团式”服务主动对接外国商协会及重点外资企业。

据统计，商务部2023年共办理代表委员建议提案729件，其中办理建议383件、提案346件，实现办件沟通率、按时办结率、代表委员满意率“三个100%”。

“下一步，我们将围绕持续放宽市场准入、打造‘投资中国’品牌、加大对外资企业服务保障力度、推动制度型开放四方面持续扩大高水平开放。”商务部相关负责人表示，将具体通过依托重要展会平台等内外联动组织招商引资推介活动、及时解决企业困难诉求、支持相关自贸区港对接国际高标准经贸规则等举措，持续优化外资营商环境，激发经营主体活力。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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