人民网北京3月1日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，当前，冬小麦陆续进入返青起身期，西南等部分地区已开始拔节。2月29日，农业农村部种植业管理司会同全国农业技术推广服务中心在京召开早春小麦病虫害防控推进落实视频会，交流当前条锈病、茎基腐病、纹枯病等重大病虫发生防控情况，分析研判发生态势，动员安排早春预防控制工作。

会议指出，入春以来小麦主产区雨雪天气偏多，土壤墒情充足，近期随着气温回升，病虫害将陆续进入发生流行期。今年小麦生长和气候条件特殊，预计需要防治面积达12.9亿亩次，抓好早春小麦病虫害预防控制，压低发生基数，降低中后期重发流行风险，对保障小麦提单产促稳产丰收意义重大。

会议要求，各地始终绷紧病虫害防控这根弦，克服麻痹大意思想，采取超常规措施抓好早春病虫预防处置工作：一要强化监测预警。扩大监测调查范围、加密监测调查频次，切实做到早监测、早发现、早预警，防止因监测预警不到位错失最佳防控时机。二要强化物资准备。多方筹措、扩大防控资金规模，及早下拨并创新资金使用方式，备足备齐防控物资。三要强化组织动员。压实属地责任，增加组织发动强度和广度，发挥专业化防治组织、种植大户示范引领作用，带动群防群治。四要强化技术指导。组派精干力量深入重发、常发、新发区，增加指导频度、深度、广度，创新指导方式，通过田间课堂、小视频等方式，促进防控技术入户入田。

会议强调，3月份是早春小麦病虫害预防控制关键时期，各地要立即行动起来，抓早治小、关口前移，落实落细各项预防控制措施，做到“三个确保”，即确保监测预警全覆盖、确保达标区域动员处置全覆盖、确保病虫害不大面积暴发成灾，努力赢取夏粮病虫害防控主动权。

(责编：方经纶、吕骞)

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