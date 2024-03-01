人民网北京3月1日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍进一步优化支付服务提升支付便利性有关情况。中国人民银行副行长张青松在会上表示，优化支付服务是一项系统工程，需多方面综合施策、共同发力。

张青松介绍，支付服务是最基础的金融服务之一。近年来，我国移动支付发展迅速，处于国际领先水平，在提高交易效率、降低交易成本和促进金融普惠方面发挥了重要作用。但与此同时，银行卡、现金等传统支付方式占比下降，在一些消费场景和消费群体产生了新的问题和堵点。归纳起来，主要体现在两大方面：一是造成“数字鸿沟”，老年人等群体依然偏好现金支付，感到不便，二是外籍来华人员对国内支付环境不习惯、不适应。

张青松表示，人民银行聚焦老年人、外籍来华人员等群体获取支付服务上存在的短板弱项，深入调查研究，广泛听取各方意见，在此基础上起草形成了《关于进一步优化支付服务 提升支付便利性的意见》（以下简称《意见》），于2月23日经国务院常务会议审议通过。

《意见》包括六大举措：一是推动重点场所和重点商户受理境外银行卡，切实改善银行卡受理环境。二是坚持现金兜底的定位，持续改善现金使用环境，不断提升外币兑换和现金服务水平。三是充分考虑老年人、外籍来华人员等群体的特殊需求，做好适老化、国际化等服务安排，进一步提升移动支付便利性。四是更好保障消费者的支付选择权。规模以上的商圈、旅游景区、酒店住宿等重点场所必须支持移动支付、银行卡、现金等多样化支付方式，规模以下的积极创造条件参照办理。五是银行、支付机构要进一步优化开户流程，合理实施账户分类分级管理，不断提升账户服务水平。六是开展形式多样、针对性强的宣传活动，持续加强宣传推广等“软环境”建设。

“为确保相关政策落到实处，《意见》还专门明确了保障措施，强化政策支持。比如，除鼓励开展业务创新、鼓励地方政府予以激励支持外，还将优化支付服务纳入旅游休闲城市建设、文明城市建设、文化和旅游消费城市建设、地方社会综合治理、营商环境评价等考核评估范围。”张青松说。

下一步，人民银行将进一步加强与各方协同配合，细化工作措施，明确时间表和路线图，建立跟踪督办机制，聚焦重点城市、重点场所，激发商业银行、支付机构、清算机构、外币兑换机构等支付服务主体的积极性和创造性，紧盯银行卡受理、外币兑换、现金支付、移动支付和宣传推广等重点工作，实抓实干，力争在短期内取得明显成效。

(责编：罗知之、吕骞)

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