人民网北京3月1日电 （方经纶）据中国水产科学研究院官网消息，近日，淡水渔业研究中心渔业微化学实验室杨健研究员团队在铜胁迫导致背角无齿蚌稚蚌壳形态异常的研究上取得新进展。

背角无齿蚌是我国特有蚌种，现已全球分布。早在2003年该蚌被本团队筛选为渔业生态环境“淡水贝类观察”评价与保护研究体系的专用指示生物。

铜作为我国渔业水环境中污染形势最严峻的重金属一直备受关注，对渔业生物（特别是其早期生活史阶段个体）的生长、发育和生存等众多方面都存在潜在的胁迫作用。

为解决此污染问题，团队创新性引入几何形态测量学分析技术，建立了基于10个地标点的分析模式，通过背角无齿蚌稚蚌实验组和对照组之间蚌壳形态的比较，有效追踪到了暴露在渔业水质标准及地表水相应铜水平下蚌壳形态学上“应答”式的变化。结果还确证这些铜胁迫导致的变化主要发生在蚌壳的顶部和中轴的前后端。

本研究结果首次发现低浓度的铜胁迫可以引起背角无齿蚌稚蚌的蚌壳形态异常。这从一个新角度警示了早期生活史阶段的淡水双壳贝类对水体低浓度铜污染影响的脆弱性。

(责编：方经纶、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经