3月1日，由交银金租牵头主办的首届中国航运租赁创新联盟大会在上海举行。大会以“聚焦绿色发展，共建中国方案”为主题，邀请来自上海市交通委、交银金租、长航集团、中远海特、中船保、江南造船、沪东中华造船、上海船舶研究设计院、浙江海运集团、洲际船务、太平洋气体船、BIMCO、DNV、克拉克森研究等政府机构、航运界企业、行业组织的领导与专家共同探讨航运金融低碳化、数字化等前沿发展趋势，打造航运产融协作“中国方案”，共促航运金融高质量发展再上新台阶。

交通银行首席专家，交银金租党委书记、董事长徐斌致辞。（受访者供图）

交通银行首席专家，交银金租党委书记、董事长徐斌在致辞中表示，中资租赁公司在中国乃至全球航运业的发展中继续发挥着不可或缺的作用。交银金租作为中资金租公司中的重要一员，在第六届中国国际进口博览会期间，携手BIMCO（波罗的海国际航运公会）、中船保、DNV船级社、上海船舶研究设计院、克拉克森研究、华光海运、香港船舶注册处共同启动了中国航运租赁创新联盟，聚力打造航运产融协作“中国方案”。

交银金租一直秉持专业化和国际化的发展战略，长期与国内外知名航运企业、造船企业、航运服务机构等保持合作共赢，积极探索、引领创新。公司目前持有各类船舶超过440艘，船舶资产余额超过1260亿元，2023年实现全年新增航运业务投放340亿元。公司高度关注航运业绿色化发展的前沿趋势，已开展了多个绿色船型的租赁项目，其中包括LNG双燃料动力船舶、氨或甲醇燃料就绪动力船舶、LNG电能多燃料客滚轮船等新型船型。公司持续加大绿色船型支持力度，近两年绿色船型投放占比50%。

交银金租期待通过中国航运租赁创新联盟这一平台，加强产业链上下游合作，聚焦航运租赁的绿色发展，共建产融协作的“中国方案”，把航运的绿色化、创新化、智能化走深走实，把交通强国、航运强国、金融强国战略实施推向纵深。

上海市交通委员会副主任叶兴致辞。（受访者供图）

上海市交通委员会副主任叶兴在致辞中表示，经过近三十年的接续奋斗，上海国际航运中心形成了要素充分集聚、体系相对健全、功能较为完善的发展格局，在新华·波罗的海国际航运中心发展指数的排名，从2014年的全球第七位升至第三位，成为继新加坡、伦敦之后世界公认的国际航运中心。

当前，上海国际航运中心建设正处于“基本建成”向“全面建成”迈进的关键时期。航运租赁作为高端航运服务业的重要组成部分，对于促进航运市场的繁荣、优化航运资源配置、提升航运服务水平具有重要意义。上海市交通委员会作为上海市推进上海国际航运中心建设领导小组办公室，将一如既往支持中国航运租赁创新联盟发展，也希望更多企业、更多朋友加入到这一联盟中来。希望大家能齐心协力积极发挥平台作用，进一步深化交流合作，积极顺应行业数字化、智能化、绿色化发展新趋势，共同应对行业面临的变革与挑战，全力推动航运业的创新与发展。

新机构加入中国航运租赁创新联盟。（受访者供图）

据了解，会上还发布了中国航运租赁创新联盟倡议书，中国船级社、中远海特、法国船级社、马绍尔船舶登记处、中国长航、洲际船务及航运界网等7家新机构加入联盟，交银金租与长航货运签署了四艘绿色智能干散货船融资租赁项目合约。克拉克森研究中国区总经理、首席市场分析师幸月，BIMCO 亚太区总经理庄炜、交银金租航运部总经理范琳娜、上海船舶研究设计院副院长周志勇、中船保市场与会员委员会副主任王静雯、洲际船务集团控股有限公司技术与发展（创新）中心总经理苟英迪、DNV大中国区智能中心总经理刘小峰等嘉宾进行了主题分享，围绕中国航运租赁业发展、航运业期租和船舶管理的法律条款、EU ETS等法规为航运租赁业带来的挑战、船舶绿色化进程及趋势、应对战争风险的航运保险配置、航运脱碳转型挑战与机遇等主题进行演讲，对航运业的发展趋势进行了深度分析讨论与展望。

作为中国航运租赁创新联盟的发起方，交银金租将一直致力于以创新理念作为联盟的战略理念，以产融结合作为联盟的战略支撑，以绿色发展作为联盟的根本遵循，以行业协同作为联盟的根本宗旨，以交流合作作为联盟的发展基石，与各会员单位、合作伙伴和社会各界一起打造中国航运租赁创新生态体系，共同开启航运业新航程。

(责编：董童、李源)

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