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人民银行：增加小面额货币供应 优化现金支付环境

2024年03月01日17:09 | 来源：人民网
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人民网北京3月1日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍进一步优化支付服务提升支付便利性有关情况。中国人民银行副行长张青松在会上表示，现金是老年群体偏爱的一种支付方式，要确保人民币现金法定货币地位，依法坚决查处、整治个别商户拒收现金行为。人民银行还会增加小面额货币供应，要求各商业银行提供“零钱包”等服务，综合施策，优化现金作为一种支付手段的环境，惠及包括老年群体在内的所有消费者。

张青松介绍，下一步，人民银行将在总结前期支付适老化工作的基础上，紧盯移动支付、银行卡受理、现金支付、银行网点服务等关键领域，会同发改委等有关部门，进一步提升支付适老化服务质效，着力构建广覆盖、多层次的适老化综合服务体系。一是提升支付服务的包容性。聚焦公共事业缴费、景区、商场、医疗等重点便民场景，保留现金、银行卡等传统支付方式。二是不断优化移动支付服务。确保老年群体能用、会用，不断弥合数字鸿沟。三是进一步推动银行网点适老化服务水平不断提高，推广示范网点经验，不断提升支付服务温度，打造温馨支付环境。四是常态化开展支付适老化宣传。通过多渠道、触达式宣传，做好支付安全，也包括防范电信诈骗等方面的知识普及，守护好老年群体的“钱袋子”。

(责编：罗知之、吕骞)
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