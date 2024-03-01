人民网北京3月1日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，神舟十七号航天员乘组将于近日择机实施第二次出舱活动。

自2023年12月21日圆满完成首次出舱活动以来，神舟十七号航天员乘组先后完成了机械臂操作在轨训练、全系统压力应急演练、载荷出舱、实验机柜调试和第二次出舱活动准备等工作，空间生命科学与人体研究、空间微重力物理、空间天文与地球科学、空间新技术与应用等空间科学实（试）验项目扎实稳步推进。

目前，神舟十七号航天员乘组状态良好，空间站组合体运行稳定，具备开展出舱活动条件。

(责编：赵竹青、吕骞)

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