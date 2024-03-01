人民网北京3月1日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍进一步优化支付服务提升支付便利性有关情况。中国人民银行副行长张青松在会上表示，人民银行将指导支付机构推出一系列便利措施，让移动支付产品这个中国老百姓最接受的支付方式好用、能用，让外国朋友满意、乐意使用。

“已经关注到外国朋友来华进行旅游、拜访、商务等活动，遇到移动支付困难的问题。经过认真调查分析，人民银行归纳成‘不能用‘‘不好用’和‘不想用’的问题。‘不好用’，有的外国朋友消费金额超出一定金额，付不成账，觉得不好用。遇到问题多了，支付不便利了，自然就‘不想用’了。”张青松说。

张青松介绍，针对这些问题，人民银行将指导支付机构推出一系列便利措施。一是针对来华人员使用支付宝、微信绑定境外银行卡成功率低的问题，要求、指导支付宝、财付通优化业务流程，提高绑卡效率。二是简化身份验证安排，使外籍来华人员在绑卡等一系列过程中更便捷办理。人民银行会严格要求相关机构落实《个人信息保护法》等法规规定，切实保护个人信息安全。三是指导支付宝、财富通等主要支付机构将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元、年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。相信通过三方面具体的、有针对性的措施，境外来华人员在绑卡、“外包内用”等方面都会不断提升服务满意度和获得感。

张青松强调，人民银行始终坚持发展与安全并重，在推动支付服务提升、市场发展的过程中，注重风险防控，实现两者的动态平衡。一方面，支持支付机构尤其是头部支付机构根据自身的业务实际，针对不同交易，实行差异化的风险防控策略；另一方面，督促支付机构加强交易监测和风险评估，并根据评估结果有针对性采取风控措施。

(责编：罗知之、吕骞)

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