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神舟十七号航天员乘组将于近日择机实施第二次出舱活动

2024年03月01日17:28 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月1日电（李国利、邓孟）记者3月1日从中国载人航天工程办公室了解到，神舟十七号航天员乘组将于近日择机实施第二次出舱活动。

　　自2023年12月21日圆满完成首次出舱活动以来，神舟十七号航天员乘组先后完成了机械臂操作在轨训练、全系统压力应急演练、载荷出舱、实验机柜调试和第二次出舱活动准备等工作，空间生命科学与人体研究、空间微重力物理、空间天文与地球科学、空间新技术与应用等空间科学实（试）验项目扎实稳步推进。

　　目前，神舟十七号航天员乘组状态良好，空间站组合体运行稳定，具备开展出舱活动条件。

　　2023年12月21日，神舟十七号航天员乘组圆满完成了第一次出舱活动。在约7.5小时的出舱活动中，航天员汤洪波、唐胜杰、江新林密切协同，在空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下，完成了天和核心舱太阳翼修复试验等既定任务。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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