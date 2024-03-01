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尺素金声｜中国经济的高成长性向“见顶论”说不

2024年03月01日18:16 | 来源：人民日报客户端
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龙年春节后首个工作日，“新质生产力”成为不少地方推进高质量发展的新亮点。

安徽合肥，人形机器人产业园正式开工，项目达产后年产值将超10亿元；江苏苏州，计划一季度开工147个战略性新兴产业项目；湖南长沙，“低空高飞”开启万亿产业新赛道……各地点燃创新“强引擎”，加快培育发展新动能。

然而，美西方一些人士戴着“有色眼镜”，声称“中国经济增长乏力、动能不足”“中国繁荣接近尾声”。

这样的“见顶”论调纯属无稽之谈。

它忽略了一个基本事实——新时代中国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段，发展方式正由要素投入驱动型向创新驱动型转变。各地加快发展的新质生产力，是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征。

它忽略了中国宏观政策的定力。新时代中国经济不单单追求增速，而是更看重“质的有效提升和量的合理增长”，这些年没有搞“大水漫灌”，无论是财政政策，还是货币政策，都有较大空间，政策工具箱丰富，完全有能力应对各种内外部不确定性，支撑经济保持合理增速。

看几组数据，就能感受中国经济澎湃的新动能。

一分钟，中国新生产10辆新能源汽车；“复兴号”动车组列车可以行驶5833米；北斗卫星导航系统被200多个国家和地区的用户访问超过7000万次……今日的中国经济，产业创新活力涌动。

以秒计，量子计算原型机“九章三号”求解特定数学问题，只需要百万分之一秒；5G手机用户文件平均下载速率超139兆位/秒；观看视频的平均首次播放时延仅为0.56秒……今日的中国经济，科技含量不断提升。

再看几个场景。

宁波舟山港区，上万辆新能源汽车集结上船，通过海运漂洋出海；霍尔果斯口岸，火车拉着汽车跑，中欧班列排成长龙。2023年，太阳能电池、新能源汽车、发电机组（发电设备）产品产量分别增长54.0%、30.3%、28.5%。两位数增长背后，是中国强大的市场与生产供给能力的完美结合，孕育着无限潜能。

人形机器人既能搬运物品，也能实现拧瓶盖、拿水杯等灵巧作业；工业机器人，焊接、抓取、组装、搬运样样精通。2023年，中国服务机器人、3D打印设备等智能化产品产量分别增长23.3%、36.2%。国际机器人联合会报告显示，中国的机器人安装量占全球安装量的52%，运行存量突破150万台。

国产大型民用直升机AC313A完成首次高寒试飞，中国最大深远海多功能救助船投入使用。2023年，中国装备制造业增加值比上年增长6.8%，对全部规上工业增长贡献率接近五成。

三个行业发展折射出中国产业高端化、智能化、绿色化转型的方向。转型加速，带动新兴产业蓬勃发展，经济新动能持续成长壮大。

不同维度的数据指向同一个事实与走向：中国经济增长新动能正持续壮大。

用电量是行业发展的“温度计”。中国电力企业联合会数据显示，2023年光伏设备及元器件制造业用电量同比增长76.8%，新能源车整车制造用电量同比增长38.8%，高技术及装备制造业用电量同比增长11.3%。用电形势变化，印证了制造业转型升级的趋势。

企业数量是行业发展的“风向标”。经过十余年快速发展，中国战略性新兴产业企业规模不断壮大。截至2023年9月，战略性新兴产业企业总数已突破200万家。经营主体规模越大，行业活力越强，创新动能越足。

正如中国社科院副院长王昌林所评价，走过2023年，中国战略性新兴产业发展已从单点突破变为群体跃升，成为支撑经济增长的重要力量。

贯通当下和未来，新质生产力正在加速形成，更多新兴动能正在积蓄。

2023年，中国高技术产业投资比上年增长10.3%，增速比全部固定资产投资高7.3个百分点。其中，高技术制造业投资比上年增长9.9%，高技术服务业投资比上年增长11.4%。

今天的有效益投资，就是明天的高质量供给。专家预测，2035年生成式人工智能有望为全球贡献近90万亿元的经济价值，其中中国将突破30万亿元，占比超过四成。

中国培育新兴动能的经验，已成为不少国家借鉴的对象。巴西瓦加斯基金会经济学家夏华声指出，高科技、数字经济和新能源领域快速增长，在中国经济中权重不断增加，“中国正在正确道路上不断前进”。

回首来路，一些西方媒体“唱衰”中国经济的论调从来就没有间断过。可以说，中国经济就是在这种论调声音中崛起的。

展望前路，我们依旧信心十足，以创新为特点，以质量为关键，以先进生产力为本质，“高成长性”的中国经济足以对“见顶”论调说不。

海报设计：陈晓劲

(责编：王静、赵欣悦)
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