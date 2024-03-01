新华社南极秦岭站3月1日电（记者周圆 王立彬）记者1日从中国第40次南极考察队获悉，中国首架极地固定翼飞机“雪鹰601”日前已顺利完成本次考察所有飞行任务，正在转场离开南极。

本次考察期间，“雪鹰601”共飞行44架次，圆满完成全部既定任务。其中，“雪鹰601”成功执行了由南极研究科学委员会发起的南极冰盖国际合作“环”计划航空调查任务，填补了东南极中国中山站至比利时伊丽莎白公主站之间冰盖沿岸的关键数据空白区。这将为精确评估这一扇区的冰流量和冰盖不稳定性提供重要依据，有效提升中国在南极科学考察领域的影响力。

据航空气象预报员姜亦飞介绍，本次航空气象预报工作由国家海洋环境预报中心承担，这是第二次完全由国内提供航空气象保障。考察队还首次与他国考察站开展航空气象保障活动，如多次与澳大利亚凯西站交换航空气象预报和观测资料，为澳大利亚戴维斯站和俄罗斯进步站提供机场气象预报等。

此外，本次考察期间“雪鹰601”还为考察队在东南极考察活动提供了人员物资运输和应急保障服务，并配合保障部分考察队员进出南极的行程。

“雪鹰601”于中国第32次南极考察期间首航南极，这也标志着中国南极考察开始迈入“航空时代”。“雪鹰601”可搭载多种科学观测设备，能执行快速运输、应急救援和航空科学调查等任务。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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