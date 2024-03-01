新华社北京3月1日电 题：在开放合作中实现互利共赢——来自第七届虹桥论坛主题议题国际研讨会的声音

新华社记者邹多为、唐诗凝

开放带来进步，合作创造未来。3月1日，第七届虹桥论坛主题议题国际研讨会在京举行，围绕开放发展、开放合作、开放创新、开放共享四个维度，约140名嘉宾积极建言献策，提出真知灼见。

商务部部长助理唐文弘在致辞中表示，开放是国家繁荣发展的必由之路。在百年变局加速演进的新形势下，经济全球化出现波折，保护主义抬头，多边贸易体制受到冲击，但我国始终奉行互利共赢的开放战略，构建面向全球的高标准自由贸易区网络，加快推进自由贸易试验区、海南自由贸易港建设和高质量共建“一带一路”，开放水平持续提升。

根据第六届虹桥国际经济论坛发布的《世界开放报告2023》，2008至2022年，中国扩大对外开放成效显著，开放指数从0.6789升至0.7517，升幅位居全球前列。

联合国驻华系统代表康博思表示，希望通过进博会搭建的多元平台，将更多中国参与的国际合作带到世界，促进互利共赢。联合国《世界经济形势与展望》报告主编哈米德·拉希德在线上表示，通过坚持扩大对外开放政策，中国经济社会发展步步向前，正日益走近世界舞台中央。

随着国际格局加速演变，开放合作的大趋势受到对立对抗、以邻为壑、“小院高墙”等逆流的冲击。世界经济复苏面临的复杂性、不确定性持续上升，联合国、世界银行和国际货币基金组织等国际组织对2024年全球经济增长预期均较为审慎。

中国科学院科技战略咨询研究院院长潘教峰表示，当前，新的技术革命和产业变革为加快形成新质生产力提供了重要赛道，也为全球发展创造了新的机遇。从国家角度看，各国都对引入新的生产要素和科技资源十分重视，应根据自身优势，以开放创新成就新赛道，以合作共赢塑造新动能。

作为世界上最大的发展中国家和全球经济增长引擎，中国经济连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，并通过共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等积极推动国际社会形成发展合力，为应对全球挑战继续作出中国的贡献。

“开放促和平，共享促发展。”辽宁大学校长余淼杰说，当前，我国面临风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内发展任务，需要在更大规模、更宽领域、更深层次上构建全面开放的新格局，从而进一步提高国家城镇化水平，加快培育经济发展新动能，不断实现人民对美好生活的向往。

中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕表示，我们寻求的开放型世界经济，最终目标还是促进人类命运共同体的建设，让全世界繁荣、全人类富足。2023年底举行的中央外事工作会议提出倡导普惠包容的经济全球化重要主张，为当今世界建设开放型世界经济指明方向。构建人类命运共同体是世界各国人民前途所在，只有在开放中创造机遇，在合作中破解难题，才能携手创造人类社会更加美好的明天。

作为中国国际进口博览会的重要组成部分，虹桥国际经济论坛以“全球开放”为核心主题，坚持“国际公共产品”功能定位，已成功举办六届。第七届虹桥国际经济论坛计划于2024年11月在上海举行。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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