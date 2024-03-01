新华社北京3月1日电 题：聚焦堵点痛点 多方协同发力——六部门介绍优化支付服务举措

新华社记者吴雨、张千千

近日召开的国务院常务会议，审议通过《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》。当前支付服务的堵点痛点有哪些？如何进一步提升支付便利性？在3月1日国新办举行的国务院政策例行吹风会上，六部门负责人回应了相关热点问题。

弥合“数字鸿沟” 打通境内外支付

近年来，我国移动支付发展迅速，银行卡、现金等传统支付方式占比下降，一些消费场景和消费群体遭遇支付堵点。

中国人民银行副行长张青松在吹风会上表示，堵点主要体现在：一是老年人等群体依然偏好现金支付，面临移动支付“数字鸿沟”问题；二是外籍来华人员对国内支付环境不习惯、不适应。

“针对这些问题，我们将指导支付机构推出一系列便利措施。”据张青松介绍，在弥合“数字鸿沟”方面，目前主要移动支付APP均已进行适老化升级，通过简化流程、放大字体图像、专线人工客服等方式，提升老年群体移动支付服务体验。

记者从吹风会上了解到，针对外籍来华人员遭遇的移动支付问题，中国人民银行将从三个方面推出针对性措施：指导支付宝、财付通优化业务流程，提高境外银行卡绑卡效率；在切实保护个人信息安全的同时，简化身份验证安排；指导主要支付机构将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元，年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。

近段时间，相关部门着力打通境内外支付，一方面推动“外卡内绑”，境外银行卡可绑定支付宝或微信在国内商户消费，另一方面支持“外包内用”，越来越多境外电子钱包可在国内使用。目前，支付宝和财付通等已经引进了13个境外钱包。

整治拒收现金 优化外卡受理环境

为强化现金服务基础保障作用，自2018年起，中国人民银行牵头开展整治拒收现金工作，建立整治拒收现金会商机制，去年中国人民银行还开展了拒收人民币现金专项整治工作。

国家发展改革委财政金融和信用建设司司长陈洪宛表示，国家发展改革委将配合中国人民银行，深入推进拒收人民币现金专项整治工作，持续开展暗访抽查，对公众关注度高、影响范围大的拒收人民币现金行为，持续实施处罚并公示，将处罚信息纳入相关主体的信用记录。

据张青松介绍，一方面，要坚持“现金兜底”定位，增加小面额货币供应，各商业银行要提供“零钱包”等服务，优化现金支付环境。另一方面，要尊重外籍来华人员大额支付刷卡的习惯，在大型商圈、机场、火车站等场所加快推动商户开通境外银行卡的受理，目前，上海、浙江的重点商户外卡受理覆盖率已超过90%。

在外币现钞兑换方面，国家外汇局经常项目管理司司长刘斌说，目前可兑换币种已扩大到40余种，专营外币兑换机构及设施已增至2295个。下一步，外汇局将引导在机场到达口优先布设外币兑换机构和设施，确保口岸、涉外酒店等重要场景具备至少一种外币兑换渠道。

多方发挥合力 形成“1+N”政策保障体系

记者从吹风会上了解到，中国人民银行已要求相关机构制定细化工作方案，明确时间表，加快推进各项工作；并将会同国家发展改革委、交通运输部、商务部、文化和旅游部等建立跨部门协作机制，形成“1+N”政策保障体系，综合施策解决卡点堵点问题。

商务部外国投资管理司负责人赵阳说，商务部将会同相关部门出台政策，指导地方督促相关餐饮经营主体保留人工服务和传统支付方式，不得拒收人民币现金；引导零售业等各类消费场所提供现金、银行卡、移动支付等多样化的支付方式。

交通运输部运输服务司负责人高博表示，交通运输部将加快普及网络售票，推广应用电子客票，方便国内外人员持身份证、护照、外国人永居证等多种证件线上购票。同时，继续保留人工售票窗口、人工检票方式，便利老年人、外籍来华人员线下购票出行。此外，积极推动国内主要网约车平台企业拓展支付渠道。

文化和旅游部国际交流与合作局负责人石泽毅表示，文化和旅游部将推动国家4A级以上景区、国家级旅游度假区等建立受理移动支付、银行卡、现金等所需的软硬件设施；指导支持与“食、住、行、游、购、娱”密切关联的互联网平台企业，优化入境人员线上线下购买文化和旅游产品与服务的支付体验。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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