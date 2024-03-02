人民网记者 杨曦

今年年初，随着“给尔滨回礼”的热潮，全国各地网友自发形成家乡特产“大摸底”，特色农产品备受关注。为全面挖掘各地特色消费产业数据及链条，人民网持续推出“家乡特产‘大摸底’”系列报道，关注13个省份30多种特色产业，引发网友对家乡特产的热烈讨论。

广西篇

近年来，在乡村振兴的号角下，广西大力发展农业特色产业，农业新品类、新设施、新模式不断推陈出新，很多农业品种已走出原有的传统主产区，依托广西的优势气候与地理环境，在八桂大地上蓬勃生长。

全球10朵茉莉花，6朵来自广西；连续19年蝉联蚕茧产量全国第一；澳洲坚果种植面积和产量排名全国第二……如今，翻开广西的“特产宝典”，茉莉花、桑蚕、澳洲坚果等“隐藏款”特色农业产业也强势“出圈”，成为广西特色农业发展的生动注脚。

图解：好一朵美丽的茉莉花！盘一盘广西“隐藏款”特产

揭秘广西隐藏款特产：特色产业领跑 打造乡村振兴新密码

山东篇

近年来，为了更好地推进区域公共品牌建设，山东省积极打造“好客山东、好品山东”品牌体系，专注于优化产品质量和服务水平。同时，因地制宜发展特色产业，做好“土特产”文章，努力推动众多的地方特色产品成为金字招牌，把资源优势转化为产业优势，让越来越多的“山东好品”走向更大舞台。

全球渔具80%来自中国山东，而其中有一半来自威海；全国每10件鹅肥肝产品，有7件来自山东临朐；目前国内最大的灵芝种植基地在山东冠县……齐鲁大地的宝藏特产，共同为山东的特色产业发展谱写出生动篇章。

图解：低调且奢华！齐鲁大地竟有这些宝藏

山东汇“好品”，擘画特色产业齐鲁新画卷

山西篇

在旅游市场火出圈的同时，千奇百怪的新鲜“特产”被“挖”了出来。网友们一一盘点自家“特产”的时候，竟然是：身在家乡为异客，我对我的家乡也很陌生！

“欧洲李”挂金滩园，大闸蟹“住”黄河滩，“三文鱼”自山中来……近年来山西各地大力发展农业特色产业，各种意想不到的“新晋”特产在三晋大地“生根发芽”，农业新品类、新设施、新模式不断推陈出新。虽然这些“新晋”特产本地人多半都没吃到，但已悄然成长为一个个支撑地方经济的支柱产业。

图解：螃蟹“住”在黄河边 山西村民致富秘籍还有啥？

西梅、大闸蟹、三文鱼……山西特产的打开方式“不止一面”

四川篇

作为农业大省，四川省农耕历史悠久，自然条件优越，特色资源富集。

记者梳理发现，四川有油菜、生猪、花椒等15个农产品产量位居全国第一。除了熟知的川字号“土特产”，一些不被了解的“新特产”正走入人们的视野。

图解：“天府之国”美味多 打好“特”字牌、唱好“产”字歌

天府之国优品多 流量密码在田间

重庆篇

重庆，独特的地形气候，滋养出众多山珍名品；勤劳的山城儿女，打拼出创新求变的发展格局。

农产品“接二连三”，用高品质、新鲜度打开市场；工业品智慧赋能，用集群化、标准化“擦亮招牌”。一批批“重庆产”“重庆造”正以独特的魅力，征服海内外消费者。

图解：“土洋”结合就是“潮” 这份重庆特产了解一下

不仅有魔幻城市景观 这些山城名品也值得“打卡”

辽宁篇

第一架新型喷气式战斗机、第一台拥有自主知识产权的燃气轮机、第一套10万空分大型空气压缩机……这些“大国重器”背后，都有着“工业长子”辽宁的贡献。

这里不仅工人有力量，咱们手艺人和新农人也在奋力前行、接续奋斗，把辽宁特产带向全国。

图解：国之重器、岫岩美玉、超级“莓”味……辽宁特产，你可能只知其一

“工业长子”辽宁特产“上新”：美玉促文旅 “莓”味助致富

贵州篇

出口量全球第二的抹茶、国内种植面积最大的蓝莓、定价全国的辣椒……在“南北回礼”掀起的“特产大摸底”中，贵州的“隐藏”特产纷纷冒尖，道出不少鲜为人知的故事，在人们心中留下独属黔贵的印记。

一方水土一方人，一方特产随之成。多年来，贵州立足乡土资源和产业基础，打造特色优质农产品生产基地，同时推动品种增优、品质提升、品牌打造，促进一二三产融合发展。

图解：绿抹茶、“蓝果子”、红辣椒 黔山贵水孕育这些好物

黔山贵水出好物 酸甜甘辣滋味足

黑龙江篇

2023年，黑龙江省粮食生产实现“二十连丰”，粮食作物种植面积达到22114.65万亩，占全国的12.4%，同比增加89.85万亩，超国家下达任务287.75万亩。

从全国最大的蔓越莓种植基地到“北纬45°寒地紫苏产业带”，再到全国工业化冬果沙棘重要原料基地，作为产粮大省，黑龙江还有一些“隐藏款”特产正逐渐走入人们的视野，激活了全国人民的“味觉神经”。

图解：“龙江品牌”放异彩 深挖黑土地上的“宝藏”特产

黑土地上“宝藏”多 “龙江特产”走进千家万户

云南篇

说起云南的“好吃好在”，那是一年四季都在“上分”，野生菌、鲜花饼、汽锅鸡、云腿月饼、米线……

说些“冷”知识——全球最大的澳洲坚果产区在云南临沧，98%以上的中国咖啡产自云南，牛油果价格被“打”下来还得看小城孟连。这三粒“洋种子”漂洋过海，扎根云南，成为当地致富增收的“土特产”，也让世界遇见“云南味道”。

图解：这三粒“洋种子” 云南一不小心种成全国“最大”

三粒“洋种子”让世界遇见“云南味道”

湖北篇

“长这么大，第一次听说家乡还产鱼子酱、冬虫夏草。”“湖北产三文鱼、南美白对虾这事儿，是不是只有咱自己不知道。”全国家乡特产“大摸底”，挖掘出众多“隐藏特产”，不少湖北网友纷纷表示“自己也被家乡蒙在鼓里”。

作为“鱼米之乡”的湖北，全国餐桌上每7条淡水鱼中就有1条来自于此。除了众所周知的特产，荆楚大地上还蕴藏着许多让人意想不到的“惊喜”。

图解：湖北“渔”你在一起 荆楚特产藏不住了

鄂产“惊喜”藏不住 荆楚大地好物多

吉林篇

玉米、大米，粮食丰；木耳、人参，山珍足。说起吉林的特产，农产品占据首位。在新时代新征程推动东北全面振兴的道路上，“吉”字号特产绝不仅限于农产品。

在吉林省这片富饶、肥沃的土地上，还蕴藏着许多让大家意想不到的特产。卫星、红酒、梅花鹿……这些“隐藏款”特产不但成为行业内的翘楚，还为吉林高质量发展提供了新支撑。

图解：翱翔在太空，荡漾在舌尖……吉林特色产业集群效应凸显

擦亮“吉字号”名片 做好家乡“土特产”文章

天津篇

提及天津特产，人们通常会想到煎饼果子、锅巴菜、大麻花。其实，天津还有很多特产。在田间地头，在餐厅茶室，甚至在运动场，都有“津门优品”的身影。今天小编就来跟您细数一二。

图解：50度“甜”、浪漫“香” 快来天津乡间品味这份香甜

津沽大地特产丰 “津门优品”好评多

浙江篇

说起浙江特产，相信很多没来过浙江的朋友都能娓娓道来。从杭州的西湖龙井、丝绸，到金华的火腿，还有嘉兴的粽子、宁波的汤圆，仙居杨梅、黄岩蜜橘，绍兴黄酒，庆元香菇……浙江十一城，各有各的特产，随便数数就能数出不少来。

今天，咱们就来“盘一盘”你可能还不知道的，来自浙江的“神仙”好物！

图解：不止“糯叽叽” 浙江还有这些“宝贝

硬气的“糯叽叽”

(责编：杨曦、吕骞)

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