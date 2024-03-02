人民网北京3月2日电 （记者孙博洋）记者从中国质量认证中心获悉，2月29日，中国质量认证中心在京颁发了照明产品质量分级认证（学习用灯具）首批认证证书，共6家企业产品获颁认证证书。

据中国质量认证中心相关负责人介绍，照明产品质量分级认证（学习用灯具）是依据的CQC/PV 16002-2023《照明产品质量分级认证技术规范（学习用灯具）》，同时创新增加了学习用灯具的可靠性、便捷性和智能化等技术要求，填补了读写作业灯具产品标准在全屋照明用落地灯光学性能评价要求方面的空白。此项认证的实施有助于引导企业由价格竞争向质量竞争转型，提高学习用灯具的产品质量，同时帮助消费者更加方便地选购性能优越、可靠性强、功能便捷的学习用灯具。

该负责人表示，未来将持续积极推动照明产品质量分级认证等高端认证项目的研发和推广，持续构建照明电器强制性产品认证保底线、分级认证拉高线的市场环境，为创造优质优价的良好生态贡献力量。

(责编：申佳平、吕骞)

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