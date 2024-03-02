新华社北京3月2日电（邓孟、黄一宸）记者从中国载人航天工程办公室了解到，3月2日13时32分，经过约8小时的出舱活动，神舟十七号航天员汤洪波、唐胜杰、江新林密切协同，在空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下，完成全部既定任务，航天员汤洪波、江新林已安全返回问天实验舱，神十七航天员乘组第二次出舱活动取得圆满成功。

在上次出舱维修试验的基础上，这次出舱活动重点完成了天和核心舱太阳翼维修工作，消除了前期因太空微小颗粒撞击产生的影响，经评估分析，太阳翼发电性能状态正常。这是我国航天员首次完成在轨航天器舱外设施的维修任务。出舱活动期间，航天员还对空间站舱体状态进行了巡检。

按计划，神舟十七号载人飞行任务期间还将开展大量空间科学实验与技术试验。

(责编：赵光霞、白宇)

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