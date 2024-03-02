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助力共建“一带一路” 中国白酒走进古巴哈瓦那

2024年03月02日15:22 | 来源：人民网
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人民网北京3月2日电 （记者孙博洋）经过多年发展，“一带一路”倡议已经成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。随着共建“一带一路”的深入开展，也让极具中国传统文化特色的白酒行业“走出去”的道路越来越宽广。

近日，第24届古巴国际雪茄节在古巴首都哈瓦那举行，作为中国白酒行业代表之一的泸州老窖，跨越太平洋，把中国白酒带到加勒比海。

雪茄节期间，泸州老窖与古巴哈伯纳斯集团进行了战略签约仪式。签约双方表示，未来双方将在产品联名、文化交流、品牌营销、市场推广等多领域开展交流合作，共同拓展消费圈层，扩大双方品牌和产品在国际市场的接受度和影响力。

泸州老窖销售有限公司总经理张彪出席签约仪式。 受访方供图

泸州老窖销售有限公司总经理张彪出席签约仪式。 受访方供图

泸州老窖销售有限公司总经理张彪表示，作为中国民族企业代表，希望通过参与古巴国际雪茄节这样的国际性盛会，持续建立良好的国际化品牌形象，拓展国际高端消费者圈层，推动更多能体现中华文化特色、具有较强竞争力的白酒产品融入国际消费市场，向世界展示中国白酒这一民族产业的实力与特色。

“同时，我们期待通过一系列文化交流与跨界合作，深入了解中古两国合作发展新态势，为两国在经贸、文化等领域合作不断深化提供助力。”张彪说。

活动上参会嘉宾在品尝中国白酒。受访方供图

活动上参会嘉宾在品尝中国白酒。受访方供图

活动上，泸州老窖展区吸引了各国宾客驻足了解和体验。有宾客现场品鉴国窖1573后表示：“这杯从遥远东方而来的中国美酒，很香！”。

(责编：申佳平、吕骞)
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