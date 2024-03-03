周 琳

原标题：产城融合发展再提速

2月18日，689名职工集体落户中新天津生态城（以下简称“生态城”）的中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司（简称“东电三公司”）节后顺利复工复产。“东电三公司是天津滨海新区户籍新政实施以来，由外地整体迁移落户滨城的首家企业。”东电三公司经营计划部副主任秦丽说。

2023年，生态城加快推动产城融合发展，主动服务京津冀协同发展，落户东电三公司等实体项目14个，总投资额达42亿元。一年来，生态城相关部门招引新加坡科技设计大学在生态城设立科研创新中心等项目，一汽丰田新能源工厂累计生产汽车8.9万辆，吸引重卡电机电控研发生产基地、立和工贸总部基地等上下游企业落户，新能源汽车产业成链成群；瀚博半导体高性能AI视觉芯片研发中心、光伏电池制造基地等项目落子布局，新材料产业势头强劲；生物医药产业园一期建成投用。

2023年是生态城开发建设15周年，一年来，生态城与时俱进拓展中新务实合作，在产业发展、城市建设、社会事业等领域取得显著成效。2023年，生态城地区生产总值同比增长7.6%，工业总产值同比增长5.4倍，一般公共预算收入、实际使用内资、消费品零售额等指标同比均保持高速增长，经营主体数量超过3万家。2023年，生态城实施高质量发展支撑引领行动，出台直播电商产业政策，设立政府性融资担保基金，开展人才引育计划，实现产业链、资金链、人才链精准对接。

尽管室外寒风阵阵，但置身生态城的“零能耗小屋”，仍能感到暖意。国网天津滨海公司营销部工作人员贺瑞说：“这是一座能自己发电自己用的‘零能耗小屋’，室内气温可达22℃。小屋安装了60片共计20千瓦的光伏板，在光照条件好的情况下每天可发电100千瓦时，实现绿电自给自足的同时还有余电上网。”

国网天津滨海供电公司数据显示，截至2023年底，生态城区域内分布式电源年发电量达2100万千瓦时，其中1400余万千瓦时自发自用，余电用于上网。

2023年，滨海新区绿电发展服务中心落户生态城，超低能耗被动房住宅、零能耗建筑展示中心等4个案例入选2023年天津市低碳（零碳）应用场景。2023年，生态城空气质量优良天数全年占比近70%，绿化面积超过1100万平方米，获批全市首个国家环境健康管理试点，综合游客接待量突破1200万人次。

中新天津生态城党委书记、管委会主任王国良说：“2023年，生态城加快打造便捷高效的智慧城市，全域开放了145公里智能网联测试道路，推出智慧医疗、智慧防汛、智慧燃气等智慧应用场景。2023年，生态城的北方大数据交易中心正式运营，达成了全国首笔应对欧盟‘碳关税’数据交易，华为公司设立了北方首个开发者创新中心。”

走进中新天津生态城的普通社区，光伏路灯、光伏座椅、光伏路面等场景越来越多。市民坐在新能源座椅上休息时，可随手放下手机进行无线充电。作为天津市首个试点的“零碳”社区商业项目，生态城中部片区的第四社区中心借鉴了新加坡社区规划经验，主打智慧和低碳，通过屋顶安装的太阳能光伏发电板，实现绿电自给自足。同时，设置智慧导视、智慧座椅、智慧垃圾箱等智慧设施，营造智慧低碳消费环境。

过去一年来，生态城第四社区成为国家首批完整社区建设试点，位于生态城的南开小学建成，汉德中职新校区破土动工，新增在校在园学生7000人。2023年，生态城的果子优托育园入选天津市首批托育服务标准化试点，第五中心医院生态城医院分诊分流经验在全国推广。这些民生发展的成果显著提升了生态城居民的获得感。

“2024年，生态城围绕经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，聚焦科技创新、产业焕新、城市更新，全力盘活存量、培育增量、提升质量，坚持‘党建引领，共同缔造’，重点聚焦产业发展升级、城市能级升级、生态环境升级、民生服务升级等工作，加快打造国家绿色发展示范区升级版，以一域之力服务天津市高质量发展大局。”王国良说。

(责编：郝帅、李楠桦)

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