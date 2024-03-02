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当前，我国生态文明建设持续推进，绿色发展步伐越迈越稳。

中央经济工作会议指出，要深入推进生态文明建设和绿色低碳发展，推进“建设美丽中国先行区，打造绿色低碳发展高地”“积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快打造绿色低碳供应链”“完善生态产品价值实现机制”等工作。

2024年，生态环境部如何走深走实，牢牢把握推动高质量发展这个主题和首要任务，在绿色转型中推动绿色低碳发展，实现质的有效提升和量的合理增长？如何进一步健全全国碳排放权交易市场，强化碳市场数据质量日常监管？怎样部署气候投融资工作，动员更多资金投入应对气候变化领域？日前，生态环境部应对气候变化司司长夏应显接受了人民网记者的专访。

持续推进低碳工作 提升发展的“含绿量”“含金量”

煤炭清洁高效利用持续推动，一批煤电超低排放改造和节能改造工程稳步实施；适应气候变化工作不断深化，发布《国家适应气候变化战略2035》；甲烷排控监测核算“落到实处”，《甲烷排放控制行动方案》为全球气候变化作出中国贡献……

党的十八大以来，我国把应对气候变化作为推进生态文明建设、实现高质量发展的重要抓手，采取节能、提高能效、建立完善碳市场、增加森林碳汇、提高适应能力等一系列措施，应对气候变化取得积极进展，经济社会发展全面绿色转型不断取得新成效。

2024年将如何进一步擦亮“绿色”底色，提升经济发展“含绿量”，持续推进低碳工作？

对此，夏应显表示，2024年将坚持把减污降碳协同增效作为促进经济社会发展全面绿色转型的总抓手，推动落实“十四五”应对气候变化目标任务，落实好碳达峰碳中和“1+N”政策体系，加快建立统一规范的碳排放统计核算体系，在碳排放强度控制基础上，逐步转向碳排放总量和强度“双控”。

夏应显介绍，我们将继续实施积极应对气候变化国家战略，深化适应气候变化工作，提升应对气候变化能力，积极参与应对气候变化全球治理，持续推动应对气候变化工作取得新进展，积极稳妥推进碳达峰碳中和。

健全全国碳交易市场 强化碳市场数据质量日常监管

2023年12月31日，全国碳市场第二个履约周期（2021、2022年度，2023年清缴）顺利收官。

数据显示，本轮履约周期共纳入发电行业控排企业2257家，年覆盖二氧化碳排放量约51亿吨，累计成交量2.12亿吨，成交额144.44亿元，分别较第一个履约周期增长19%和89%，市场活跃度显著提升。

“碳价整体呈平稳上涨态势，基本反映了现阶段我国发电行业的碳减排成本。”夏应显认为，全国碳排放权交易市场经过2年多的发展，压实了企业减排责任，树立了“排碳有成本、减碳有收益”的低碳意识，通过碳市场进行温室气体减排、促进企业绿色低碳发展的市场化导向作用更加明显，对撬动全社会绿色低碳投资发挥了关键作用。

碳市场是我国碳定价机制的主要形式，在促进企业减排温室气体，推动绿色低碳转型的同时，也为气候投融资、碳资产管理等碳定价活动锚定了基准价格。

“我们将坚持全国碳市场作为控制温室气体排放政策工具的工作定位，在发电行业配额现货市场运行良好的基础上，逐步扩大全国碳排放权交易市场覆盖的行业范围。”夏应显说，“在市场条件成熟时，引入机构投资者等交易主体，丰富交易产品和交易方式，健康有序发展碳金融，充分发挥全国碳排放权交易市场的碳定价功能，引导更多资金进入绿色低碳发展领域。”

夏应显介绍，一方面，将完善法规制度体系。深入宣传贯彻落实《碳排放权交易管理暂行条例》，适时制修订相关配套政策文件、技术规范指南，不断健全碳市场制度体系。

另一方面，积极推动全国碳排放权交易市场扩大行业覆盖范围。在行业温室气体排放核算报告核查技术规范完善，数据质量管理可信、可比、可靠的基础上，进一步扩大全国碳排放权交易市场的覆盖范围，制定相关行业碳排放核算、核查技术规范和配额分配方案。

“我们要加强对温室气体自愿减排交易市场的管理。”夏应显说，“要加强自愿减排项目数据质量监管能力，逐步扩大市场支持领域，以建立对接国际、规范有效、公开透明的自愿减排交易市场为目标，激励更广泛的行业、企业和社会各界参与温室气体减排行动。”

夏应显表示，下一步，将持续做好碳排放数据质量日常监管。健全“国家—省—市”三级碳排放数据质量管理工作机制，充分利用大数据智能化手段强化日常监管，夯实市场运行基础。持续开展碳排放数据质量执法检查，严厉打击违法违规行为。

部署气候投融资工作 加快资金流入应对气候变化领域

中央经济工作会议提出，完善投融资机制。

气候投融资工作是落实“双碳”目标的具体抓手，也是践行“绿水青山就是金山银山”理念的重要工作举措。2024年，生态环境部将怎样部署气候投融资工作，通过政策引导和协同，动员更多的资金投入应对气候变化领域？

夏应显表示，2024年，将进一步深化气候投融资工作，充分发挥市场优化资源配置的作用，推动经济社会发展的绿色化、低碳化。

他说，首先是完善政策和标准体系。引导金融支持向应对气候变化领域的重点倾斜，切实服务绿色低碳转型和经济高质量发展。加强气候投融资标准体系建设，确保“气候”属性不发生偏差。

二是深化气候投融资试点工作。指导试点地方以全局观念统筹谋划，激励更多资金支持绿色低碳发展。组织开展气候投融资试点成效评估工作，为第二批试点工作的启动奠定基础。

三是强化能力建设。加快“双碳”人才培养，结合阶段性重点任务，科学合理开展能力建设工作，进一步提升培训的力度和覆盖面，为更多致力于“双碳”和气候投融资工作的从业人员提供专业性、权威性指导。

四是加强国际交流。持续加强与相关国家、国际组织、国际金融机构的沟通交流与务实合作，引导更多资金投向应对气候变化领域，为气候变化全球治理贡献积极力量。

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(责编：申佳平、吕骞)

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