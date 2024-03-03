王 伟

原标题：海南三亚蔬果俏

三亚市位于海南省南部，地处北纬18度，光照充足，降雨充沛，四季常青，有着“天然温室”的美誉。凭借独特的地理条件和气候优势，依托南繁科技创新，围绕“高效、优质、生态”，推广优良品种在本地种植，培育特色农产品品牌，进一步推动农业产业升级，全力打造热带特色高效农业，谱写了农业增效、农民增收、农村增美的乡村振兴新篇章。

南繁种业是先导

三亚蔬果业繁荣有赖于南繁种业基地的赋能。三亚拥有南繁科研用地保护区面积10万亩，常年入驻单位达600多家，已逐渐成为南繁单位最为密集的区域。每年冬春，来自全国各大农业科研机构的6000名专家人才汇聚于此，田地间、实验室、人才小院处处可见他们的身影，培育出最适合生长在三亚市崖州区这片土地上的“致富苗”。

三亚常年与海南大学三亚南繁研究院、中国热带农业科学院等高校和科研院所密切合作，为农户生产提供技术保障。“冬春季瓜菜生产的背后，有科研团队支持。崖州湾科技城的入驻研究院专家会下田手把手教农民，把先进的种植技术带到田地里，实现科研成果就地转化。”三亚琼崖农业发展有限公司生产经营部工作人员黄成宏说。

“优良品种是生产优质冬春季瓜菜的保障。以丰产性好的‘南豇1号’为例，它耐低温阴雨、耐弱光、耐运输，适合在海南南部地区秋冬季保护地或露地栽培种植。近年来，三亚致力于推广良种良苗，保障良种供应。其中，嫁接苗产量高、抗病虫害能力强的冬春季瓜菜品种，深得农民赞扬。”海南大学三亚南繁研究院常务副院长杨小锋介绍。

“我们推广的种子种苗，不仅优质高产，价格也十分优惠，激发了农户的积极性。”崖州区农业农村局局长阳超说，三亚依托三亚市热科院、海南大学三亚南繁研究院等，以工厂化育苗方式集约化培育瓜菜种苗，并通过政府补贴的方式，以每株0.2元的价格提供给农户。

来自崖州区的王明是受益的农户之一。他告诉记者，没有补贴前，购买1万株茄子苗要花8000元，政府补贴后只需2000元，足足省了6000元。“节约下来的钱可以用来扩大种植规模或者发展其他产业，预算充足了很多。”王明说。

目前，南繁育种项目种类已从单一的水稻、玉米拓展到水产（鱼、虾苗）、瓜果蔬菜（辣椒、西瓜、哈密瓜）等品种，带动了三亚农业结构调整。三亚依托其优越的光热条件、优异的自然资源和悠久的南繁历史，基本形成了以种业为主导，热带水果、冬春季瓜菜为辅，特色种植养殖为点缀的农业产业结构。

过程管控种得好

“太阳能晒到的地方就会变成紫色或者粉红色，没晒到的就是绿色，成熟的就先从底部变黄色。三亚芒果皮薄核小、香甜多汁，特别好吃。”在三亚市天涯区梅村芒果种植基地，果农符添富介绍起他种植的贵妃芒滔滔不绝，丰收的喜悦溢于言表。

目前，三亚是国内最大的芒果主产区之一，芒果产量约占全国总产量的30%。三亚芒果已被批准为国家地理标志保护产品，保护品种为贵妃芒、金煌芒和台农一号。凭借优良的品质和可靠的信誉获得了消费者的青睐，已出口加拿大、美国、瑞士、新加坡等国家。

为了保障果品质量，三亚市加强基地品牌监管，严控芒果品质。在农产品质量监管机构方面，三亚建立了“一个中心+多个区域检测站+安监员田间抽检”的农产品质量安全检验检测体系。在监管制度建设方面，实行芒果质量网格化管理，推行定性和定量相结合的实名检测机制。自2012年获得国家地理标志商标以来，三亚芒果经过多年的努力，品牌价值已达到近100亿元。

在三亚市崖州区冬春季瓜菜标准化生产示范基地内，一排排绿油油的豇豆藤蔓笼罩在透明的防虫网里，长势喜人。“目前，基地85亩地采用半围网，15亩地采用全围网，能阻隔蓟马和斑潜蝇等主要虫害的侵入。”基地技术团队成员、中国农业科学院蔬菜花卉研究所研究员谢文说，与同期露天种植豇豆相比，全覆盖防虫网使蓟马种群数量减少了75%左右，斑潜蝇种群数量同比减少80%以上。

三亚崖州区68名农产品质量安全监管员对24个行政村实行网格化监管，将每一田块的农产品质量安全责任落实到具体的责任人。责任人须对责任区瓜菜的栽培、农药使用、采摘、上市全过程负责，把好农产品质量安全关。

记者随机从农户货车上拿起一捆豇豆，豆身捆绳上的二维码格外醒目，对准扫码，手机上立刻显示出其产地、种植户等信息。“我们对豇豆的安全质量把关非常严格。”阳超告诉记者，“我们要求农户签署种植确认书，推广海南省食用农产品智慧监管微信小程序，要求豇豆生产经营主体全部入驻，加快实现豇豆产地信息来源可追溯、去向可追踪、责任可追究的赋码管理。”

交易火爆卖得好

“今天收割豇豆900斤，就等‘老板’过来收购谈价格，前几天行情好的时候能卖四五块一斤。”26岁的刘永战是三亚崖州区土生土长的农民，靠着豇豆种植吃起了冬季“豇豆饭”。每天上午11点，三亚崖州果蔬综合批发市场正是最繁忙的时候，农户运输瓜菜的车辆排起了长队。

三亚崖州果蔬综合批发市场是海南最大的冬季瓜菜交易市场之一，每天上午9点起，三亚和周边市县种植户载着新鲜瓜菜赶到这里，与全国各地的蔬菜经销商进行交易。

分拣、预冷、打包、装车……批发市场各档口一派繁忙景象。生意谈拢后，收购商在卡片上写下采购量和金额交给菜农，菜农将瓜菜拉到档口交货。收购商陈卓一在海南从事冬季瓜菜生意10多年，繁忙对他来说是常态，“我们收购的2万斤豇豆，今天过检后准备发往广西南宁等地，市场非常紧俏”。

每年11月到次年5月初，随着全国多家收购商到批发市场做生意，市场供应的豇豆、茄子、青瓜、丝瓜等瓜菜发往全国38个城市。“市场每天有近2500辆车进出，我们为了确保市场在高峰时段正常运转，将过秤地磅从4个增加到13个，同时扩招工作人员，为收购商与农户提供良好的交易环境。”市场工作人员陈奕说，目前市场日交易量突破390万斤，从去年11月底到今年1月26日，市场交易金额达2.7亿元，交易农产品超9300万斤。

陈奕介绍，市场的瓜菜档口有150个，交易的瓜菜种类有豇豆、丝瓜、茄子等。其中，豇豆是占比最大的瓜菜品种，交易占比高达65%以上，近日豇豆的均价在每斤4元左右。

目前，崖州区冬春季瓜菜种植面积约5.38万亩，主要品种有豇豆、青瓜、丝瓜、苦瓜、辣椒和冬瓜等。2022—2023年冬春季瓜菜生产季期间，崖州区果蔬批发市场累计交易果蔬2.87亿斤，总交易额11.59亿元。其中，豇豆交易量为18879.73万斤，占总交易量65.7%，交易额达88320.11万元，占总交易额76.2%，是最主要的冬春季瓜菜交易产品。

此外，三亚已建立四级农产品质量检验检测体系以及“三关检测”、专区交易和销售信息登记等制度，种植户载着瓜菜进入市场前，均需登记身份信息，并提供食用农产品合格证。随后，检测人员还依次到各档口，对每车出岛瓜菜抽检，不合格产品一律退回原产地依法处置，确保出岛瓜菜100%检测、100%持证出岛。

(责编：郝帅、李楠桦)

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