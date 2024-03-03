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从“两会热词”中感受民情民意脉搏

威利
2024年03月03日08:50 | 来源：北京青年报
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原标题：从“两会热词”中感受民情民意脉搏

2月5日至25日，人民网开展2023年全国两会调查，广纳民情民意。本次调查通过人民网全媒体通道推出，吸引约615万人次参与。调查围绕10个领域设置49个候选热词。投票结果显示，“依法治国”“就业”“乡村振兴”“医疗”“高质量发展”“养老”“教育强国”“社区治理”“中华优秀传统文化”“国家安全教育”最受网友关注，入选十大热词。

这是人民网连续第23次进行全国两会调查。认真解读这些流行语，我们能看到“中国信心”“中国力量”，感受民情民意脉搏。

“依法治国”一词今年再度登上“两会热词”榜榜首，体现了党的十八大以来，全面依法治国深入推进，法治建设日益深入人心，同时也表明公众对科学立法、严格执法、公正司法、全民守法仍有新的期待。接下来，如何善用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险；怎样深入推进严格规范公正文明执法，让公平正义更加可预期、看得见、有温度，仍需相关各方继续努力、不断进步。

中国式现代化是强国建设、民族复兴的康庄大道，开辟的是人类迈向现代化的新道路，开创的是人类文明新形态。而实现高质量发展是中国式现代化的本质要求之一，全面推进乡村振兴是中国式现代化最为关键的一环。透过“两会热词”可以感受到，公众热切希望代表委员为推进中国式现代化多献计献策，期待以中国式现代化凝心聚力、团结奋斗，勇毅前行，充分发挥制度优势，在高质量发展中全面推进乡村振兴，向实现全体人民共同富裕不断迈进。

历年“两会热词”中，民生始终是高频词，今年也不例外。从“就业”到“医疗”，从“养老”到“教育强国”，再到社区治理……一个个民生热词，勾勒出人民幸福生活新画卷。期待在今年全国两会上，代表委员集思广益，拿出更多有温度、有实效的“解题思路”，推动民生政策进一步提质增效，把民生保障底线兜得更准更牢，让改革发展成果更多更公平惠及广大人民群众。

“两会热词”推陈出新，彰显新期盼。梳理近几年的“两会热词”不难发现，“中华优秀传统文化”“国家安全教育”等是“两会热词”中的新面孔。传承发展中华优秀传统文化，是新时代弘扬中国精神、彰显中国价值、凝聚中国力量的内在要求。期待代表委员建言献策，推动政策赋能，促进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，使其历久弥新，持续焕发蓬勃生命力。

国家利益高于一切，国家安全人人有责。面对当前严峻复杂的国家安全形势，期待代表委员就如何强化国家安全教育，开展丰富多彩的普法宣传活动提出更多前瞻性、建设性建议，引导全体公民树牢国家安全意识，积极主动地防范化解国家安全风险隐患，筑牢中华民族实现伟大复兴的安全基石。

民之所盼，政之所向。“两会热词”是一扇民意的窗口，也预示着未来社会发展的方向。各级各部门从解读“两会热词”入手，分析研判民情民意，了解公众诉求，定能进一步拓宽工作思路，领悟到更多施政治理之道，为顺利推进各项工作打好坚实基础。

全国两会承载着人民期待，肩负着人民重托。有理由相信，这场春天的盛会定能带来更多民生温暖，谱写充满希望、振奋人心的高质量发展新篇章，汇聚起国家向上向前的磅礴力量，以团结奋斗开辟更加美好的未来。

(责编：郝帅、李楠桦)
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