原标题：政府提供“服务包”助力民企稳发展

全力抓落实 确保开门红

北京市已制定出台促进民营经济发展壮大行动方案，提出以更大力度优化涉企服务。北京青年报记者从市发改委获悉，本市将深化“一件事”集成服务，用好“服务包”和12345企业服务热线等机制，畅通民营企业诉求反映和问题解决渠道，解决一类问题、受益一批企业、助力一个行业，让民营企业敢投资、能发展、得保护，给民营企业带来更贴心服务和更多实惠。

昨日，北青报记者来到位于顺义区张镇的北京汉飞航空科技有限公司。走进加工车间，智能数字化加工设备正在赶制一批涡轮叶片，通过精密的打孔加工，保障涡轮叶片在航空发动机高达1800℃的高温环境中保持高转速运转。

“可不要小看这巴掌大的叶片，它可以承受5辆小轿车的重量，并以每秒数百转的速度作业。车间里的智能化加工设备要给叶片毛坯精准打孔，同时不损伤叶片中的每个‘毛细血管’，从而保障叶片在超高温度下作业。”北京汉飞航空科技有限公司总经理梅绍华介绍说，在飞机制造业领域，涡轮叶片是涡轮的主要零件，也是新型航空发动机和燃汽轮机关键零件之一，“涡轮叶片的制造如同芯片一样。在行业内也有一个普遍的说法，航空发动机和燃汽轮机制造技术是‘制造业皇冠’，而涡轮叶片则是‘皇冠上的明珠’。”

由于涡轮叶片处在极高温、极高转速、复杂的交变载荷和巨大的压力等极端条件下，对材料和制造工艺有极其严格的要求，导致加工制造难度极大。涡轮叶片如何大批量、高质量、高效率、高合格率和高一致性加工制造技术是世界性的难题。

为了啃下这块硬骨头，2021年，汉飞航空科技投资2亿元并研制出多轴电加工机床、数控系统、工业软件、数据采集和三维建模系统，建成了中国第一条，也是目前唯一一条航发单晶涡轮叶片数字化加工制造生产线，产品合格率达99%以上，一举打破了国际封锁。

梅绍华说，目前，企业已为我国多个新型号航空发动机和燃汽轮机进行了大批量、高质量、高效率、高成品率、高一致性地加工制造单晶涡轮叶片，产品合格率超98%，达到世界领先水平。“公司去年新建的200多台先进电加工机床，目前正进入训练阶段，预计今年可投入使用。届时，公司将实现每年8万至10万的叶片生产规模。”

据悉，作为一家民营企业，汉飞航空科技是顺义提供服务包的企业，在企业规模持续扩大的过程中，享受到了北京对民营企业的支持政策。顺义区发改委相关负责人表示，顺义区为汉飞航空科技配了四位“管家”。其中，顺义区发改委是“总管家”，区投促中心为“服务管家”，行业部门为“行业管家”，属地张镇是“属地管家”。四位“管家”为汉飞航空科技开展“一对一”服务，做到有求必应。同时，顺义区经信局积极帮助企业争取国家级、市区两级政策资金支持；顺义区科委帮助汉飞航空科技对接科研院所资源和给予科技成果转化资金支持。

北青报记者从市发改委了解到，民营经济作为首都高质量发展的重要力量，北京市出台促进民营经济发展壮大行动方案，针对民营企业的痛点难点问题，在市场准入、要素配置、公平执法、权益保护等方面推出一揽子政策举措，包括深化“一件事”集成服务，用好12345企业服务热线等机制，让民营企业敢投资、能发展、得保护，将给汉飞航空科技在内的广大民营企业带来更贴心服务和更多实惠。

同时，本市将更加注重打造良好发展环境，畅通民营企业诉求反映和问题解决渠道。建立常态化交流机制，市、区相关部门定期召开民营企业座谈会，从个案和整体上及时掌握制约民营经济发展的问题，力争解决一类问题、受益一批企业、助力一个行业。文/本报记者 王斌

亮点

顺义区“服务包”企业扩容至740余家

近年来，理想汽车、东方雨虹、康仁堂等一批优秀的民营企业在顺义区落地生根、发展壮大。北京青年报记者从顺义区了解到，目前，顺义区“服务包”企业已扩容至740余家，其中民营企业有483家。顺义区内各部门担任“服务管家”“行业管家”及“属地服务生”等角色，全方位、多角度为企业提供服务与支持。

据顺义区发改委相关负责人介绍，按照“服务包”机制，顺义区各级领导干部常态化走访服务重点“服务包”企业，每季度完成一轮全覆盖走访，并由区领导带头在春节、汛期等特殊时间节点密集走访，深入企业一线了解生产经营情况，为企业答疑解惑、纾困解难，通过紧密与企业的关系增强企业在区发展信心。

同时，顺义区做好各领域惠企政策宣贯。各单位充分发挥管家职责，积极向企业讲解《促进高端制造业和先进软件信息业高质量发展的扶持办法》《促进第三代等先进半导体产业发展》《促进创新发展加快推进北京国际科技创新中心建设的若干措施》等不同领域惠企政策。2023年，共开展政策宣讲解读会100余次，参与企业达2000余家次。

针对“服务包”企业共性问题及个性诉求，2023年，顺义区解决了266家民营企业的2256项诉求，涉及政策咨询、人才招聘、融资需求等方面，解决率达到100%。

今年以来，顺义区积极落实《本市贯彻落实促进民营经济发展壮大意见的行动方案》，严格落实市场准入和公平竞争审查，依法保护民营企业产权和企业家权益，按照市发改委统一部署建立了民企常态化沟通交流机制，更加及时有效地解决民营企业诉求，努力为民营经济营造更加公平竞争的市场环境，提供更有力的服务保障。

此外，顺义区的营商环境改革也在持续深化，企业服务不断走深走实。顺义区相关负责人表示，顺义区2023年优化营商环境6.0改革任务中的64项牵头和责任任务已全部完成。顺义区在全市率先落地大型展览展销活动“一件事”集成服务场景；率先实现政府采购全流程电子化，完成全市首个全流程电子化分散采购竞争性磋商项目；北京首个国家级跨境贸易便利化标准化试点项目通过验收。

未来，顺义区将以落实“北京服务”意见为抓手，探索北京服务“顺义实践”，努力形成更多顺义特色经验，多位一体打造营商环境新优势。

文/本报记者 王斌

(责编：郝帅、李楠桦)

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