人民网北京3月3日电 （记者李栋）人勤春来早，春耕备耕忙。春节过后，随着气温回暖，全国春耕春管由南向北陆续展开，夏粮主产区也进入春季田管关键期。

据农业农村部调度显示，目前，长江中下游地区小麦已返青，西南地区正在拔节孕穗，北方冬小麦陆续进入返青期，春季田管有序展开。

春耕备耕是全年粮食生产的“首战”，也是一年收成的基础。在山东省小麦主产区，各农业服务组织提前谋划，为春耕提供农资保障、农机维修、田间管护等服务，确保田间作业顺利开展，为全年农业生产开好头、起好步。

据农业农村部农资保供专班调度，截至2月底，省、县两级化肥下摆到位率分别为71.2%、60.5%，省级到位率比去年同期快1.7个百分点，受近期低温雨雪冰冻天气等因素影响，县级到位率同比低1.6个百分点，主要化肥品种供应稳定，能够满足春耕用肥需要。

节气不等人，春日胜黄金。保障春耕生产有序推进对夏粮丰收意义重大，从全国层面看，近期，农业农村部种植业管理司会同全国农技中心，组织开展小麦油菜春管指导一月行活动。已组派8个工作组，分赴16个冬小麦、冬油菜主产省，联合当地专家，深入一线共同开展蹲点指导。

“此外，通过组织实施奋战120天夺取夏收粮油丰收行动，派出工作组和科技小分队从‘雨水’至‘夏至’集中开展生产指导、单产提升、防灾减灾、病虫防控等工作，力争夏粮丰产丰收，为全年粮油生产夯实基础。”农业农村部相关负责人说。