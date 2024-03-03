人民网记者 杜燕飞

呼伦贝尔大草原，一场冬雪后，一列列运煤专列驰出宝日希勒露天矿装车站；青藏高原，高山峡谷深处，坝高211米、总装机容量232万千瓦的玛尔挡水电站正加速建设；黄海海面上，蓝天白云下，一台台伸展着巨大长臂的风机在海面上布阵排列，将风能源源不断地转化为绿色清洁能源……

能源保障和安全事关国计民生。中央经济工作会议强调，“加快建设新型能源体系”“提高能源资源安全保障能力”“以科技创新引领现代化产业体系建设”。

“贯彻落实中央经济工作会议精神，高质量发展是硬道理。”国家能源集团党组书记、董事长刘国跃在接受人民网记者采访时表示，作为能源央企，集团要准确把握稳中求进、以进促稳、先立后破的工作要求，准确把握能源安全新战略的重点任务，准确把握国企改革深化提升的方向目标，坚决扛起保障国家能源安全的重大责任。

心怀“国之大者” 扛起保障能源安全责任

2024年以来，面对多轮低温雨雪冰冻天气，在内蒙古煤炭核心产区，国家能源集团神东煤炭布尔台煤矿生产一线，“钢铁巨无霸”正在地下百米深处隆隆作响，沉睡了千万年的“乌金”，通过输煤皮带搭乘保供列车，开启了它的温暖和光明之旅。

神东煤炭布尔台煤矿采煤机开足马力生产保障煤炭稳定供应。受访者供图

中央经济工作会议强调，提高能源资源安全保障能力。对此，刘国跃表示，能源关系国计民生和国家安全。集团聚焦主责主业，在全链条能源保供上塑造新优势，积极构建安全、清洁、经济统一协同的新型能源体系，扛牢能源安全保供“国家队”重大责任。

具体来看，下一阶段，国家能源集团将以煤炭为“锚”做好保供稳价，统筹国内和国际两个市场、两种资源，以煤炭保能源安全，保持自产煤月均5000万吨峰值水平，确保一体化核心区日均调运量不低于100万吨。以煤电保电力稳定，加快支撑保障性煤电项目建设，守住民生用能底线。以更高质量的一体化筑牢兜底保供和应急保供防线。坚持“煤油气储、油化并举、平急结合”，推进煤制油、煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，提升保障国家能源安全的能力。

一系列举措正在发挥作用。2024年1月至2月，国家能源集团推进一体化运营，商品煤资源量同比增长4.7%，自产煤连续29个月保持5000万吨峰值水平；发电量突破2058.4亿千瓦时、同比增长9.6%；供热量完成18793万吉焦、同比增长13.3%，实现了能源稳定可靠供应。

心系“企之要者” 以科技创新增强发展动力

日前，在宁夏煤业煤化工研究院实验室内，聚烯烃弹性体（POE）成套技术开发项目组的研发员杨玮婧正在梳理实验数据，完善千吨级POE中试的工艺数据表。经项目组技术攻关，他们已经掌握了POE高端材料成套工艺技术。

宁夏煤业煤化工研究院研发员进行高端润滑油调和实验。受访者供图

中央经济工作会议强调，以科技创新引领现代化产业体系建设要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。

“我们把创新作为发展的最大驱动力，拿出‘非我不可’的担当，坚定‘非干成不行’的决心，在‘非常必要’的领域深耕，加快建设科技领军企业，奋力打造能源领域的国家战略科技力量。”刘国跃说。

在此背景下，下一阶段国家能源集团将强化企业科技创新主体地位，加大研发投入，提高自主创新能力水平，加快打造原创技术策源地和现代产业链链长；完善科技创新体制机制，有效释放创新创造活力；推动组织创新、制度创新和商业模式创新，推动创新链产业链资金链人才链深度融合；以大项目建设带动科技创新与产业装备升级，布局攻关一批“首创”“第一”重大科技项目；做优改革深化提升行动，全面激发企业活力。

坚持“稳中求进” 进一步加快转型发展

2024年以来，国家能源集团新能源开发重点项目“宁湘直流”配套的宁夏腾格里沙漠新能源基地二期200万千瓦光伏项目、绿色低碳示范项目300万吨/年CCUS等重大工程有序推进。

宁夏腾格里沙漠新能源基地二期200万千瓦光伏项目建设人员正在进行打桩作业。受访者供图

中央经济工作会议强调，“深入推进生态文明建设和绿色低碳发展”“广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级”。

据介绍，国家能源集团将推进煤炭安全高效绿色智能开发，建设“神东、宁乌、蒙东、新疆”四个亿吨级绿色矿区，实施“疆煤出区”策略，有效补充外购煤和进口煤。发展高效清洁煤电，深化实施“三改联动”，推进“两个联营”，规模化创新发展可再生能源，打造一批电力产业数字化智能化绿色化转型发展企业和示范项目。

同时，集团将加快战略性新兴产业规模质量发展，加大力度发展煤化工、新能源、新材料、深部资源、氢能、储能、地热能、海洋能发电、碳捕集利用与封存等产业。未来产业上，积极布局人工智能、可控核聚变、甲烷监测及利用等领域。

“我们要统筹推进‘两端发力、一个重塑’，在发力传统产业的同时，发力战略性新兴产业规模质量发展，重塑形成‘煤火风光水、化油气氢核等能源谱系+物流贸易金融支撑+产研用融通’的综合性现代化产业新格局，增强核心功能、提升核心竞争力。”刘国跃说。

(责编：郝帅、吕骞)

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