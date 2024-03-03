无人驾驶“神器”助新疆巴州农民春播“科技范儿”
2024年03月03日09:19 | 来源：中国新闻网
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原标题：无人驾驶“神器”助新疆巴州农民春播“科技范儿”
进入三月，随着气温的逐渐回暖，新疆巴州逾27万亩春小麦由南向北陆续开播，一派热闹繁忙的农耕景象。
连日来，新疆巴州田间地头随处可见无人驾驶“神器”，北斗导航为智能农机自动驾驶提供精准路径，既减轻了农民的劳动强度，又加快了春小麦播种进度，机械化规模化种植为粮食安全再添一重保障。
在新疆巴州和静县乌拉斯台农场高标准农田里，大型现代化播种机来回穿梭，成为春播的主力军。种植户王新家在自家麦地里，将备好的小麦种子、肥料一起放进播种机里，随后伴随着机械的轰鸣声，两台装有北斗导航系统的无人驾驶播种机按照设定的路线匀速前进。通过导航智能监测，播种、施肥、覆土平整等作业一气呵成，全程机械化播种让他省时又省力。
王新家说：“以前种地用老式的播种机，它的播种量时间长，播种量质量也不行，今年用北斗导航播种机，20亩地一个小时就种完了。”
新疆巴州和静县西部绿洲农机合作社机械技术员刘回军表示，只要科学种植，增收就有保障。如今，随着种植技术的逐年更新，越来越多的农民告别了以前的传统种植模式，采用机械化耕种。
此外，为保障春小麦稳产高产，当地多措并举，使用机械手段助力春播。同时为确保在最佳播种时期内完成春小麦播种工作，今年新疆巴州各地及早动手采用顶凌播种模式，保证春小麦的出苗率。
播种期间，当地选派农业技术人员深入田间地头，提供技术服务和技术支撑，面对面、手把手指导农户科学播种，做好田间管理，为农民增产增收“保驾护航”。
据了解，今年，新疆巴州计划播种春小麦逾27万亩，截至目前，已播春小麦逾5600亩，预计3月中旬全面完成播种任务。(完)
(责编：郝帅、李楠桦)
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