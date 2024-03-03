马春阳

原标题：向强：金融强国建设步伐加快

全年人民币贷款余额新增22.7万亿元，年末广义货币（M2）、社会融资规模同比分别增长9.7%和9.5%……回首2023年，在国内外经济形势复杂严峻的背景下，我国金融业持续深化改革，服务实体经济保持力度，金融风险得到有效防控，对外开放有序推进，为加速迈向金融强国奠定了坚实基础。

增加对实体经济投入

经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣。2023年金融业坚持把服务实体经济作为根本宗旨，为实体经济健康发展提供了有力支撑。

过去一年，中国人民银行两次降准、两次降息，优化房地产金融政策等措施接连出台，有效激励金融机构增加对实体经济的资金投入，配合国债增发、“三大工程”加快推进等宏观政策组合拳，提升经济稳步回升的可持续性。

信贷总量平稳增长。截至2023年底，人民币贷款余额237.6万亿元，同比增长10.6%，全年新增22.7万亿元，同比多增1.3万亿元。

信贷结构持续优化。截至2023年底，普惠小微贷款余额同比增长23.5%，专精特新、科技中小企业贷款增速分别达18.6%和21.9%。制造业中长期贷款余额同比增长31.9%，其中，高技术制造业中长期贷款增速达到34%，基础设施业中长期贷款余额同比增长15%。这些重点领域的贷款增速都显著高于10.6%的全部贷款增速。

民企信贷投入加大。加强民企金融服务是金融系统过去一年的重头戏，央行多次召开金融机构座谈会强调“一视同仁”理念，还在去年11月联合下发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》，进一步完善金融支持民企的顶层设计。2023年1月至11月，私人控股企业贷款同比多增1万亿元，金融支持民营经济成效初步显现。

传统信贷支持之外，资本市场坚持服务科技创新，为先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域带来了“资金活水”，有力促进科技、资本和实体经济高水平循环。中国上市公司协会数据显示，截至2023年底，境内股票市场共有上市公司5346家，制造业，信息传输、软件和信息技术服务业以及批发和零售业为上市公司数量前三名。

产品创新供给也为引导资金投科技、投创新提供了支撑。近年来，深圳证券交易所大力发展科技类主题债券，优化审核“绿色通道”机制，发行创新创业债和科技创新债规模突破900亿元，创新绿色金融产品累计融资逾4700亿元。深交所副总经理彭明表示，将加大对新科技、新赛道、新市场的服务力度，加快培育新动能新优势。

中国人民银行行长潘功胜表示，将继续发挥货币政策工具总量和结构双重功能，加强工具创新，继续引导金融机构做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。

提升金融监管有效性

推动金融高质量发展，加快建设完备有效的金融监管体系，是实现加快建设金融强国目标的必经之路。

2023年3月，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，其中多项涉及金融监管领域：组建中央金融委员会、组建中央金融工作委员会、组建国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构……

2023年5月18日，国家金融监督管理总局揭牌。清华大学五道口金融学院副院长田轩认为，此轮金融监管体系改革，强化了有效防范化解重大经济金融风险这一目标，将加强和完善现代金融监管，着力提升金融监管有效性。

防控金融风险是金融工作的重要主题。过去一年，金融领域法治化保障越筑越牢。金融管理部门发布《商业银行金融资产风险分类办法》《商业银行资本管理办法》《银行保险机构操作风险管理办法》等监管规则，构建差异化资本监管体系，完善银行机构操作风险监管规则，提升银行业全面风险管理水平。

目前，我国金融业运行总体平稳，整体风险抵御能力较强。2023年末，银行业金融机构不良贷款余额3.95万亿元，不良贷款率1.62%。商业银行拨备覆盖率205.1%，资本充足率15.1%，核心一级资本充足率10.5%，保险业综合和核心偿付能力充足率分别为196.5%和127.8%。

近年来，受多重因素影响，我国房地产市场出现调整。促进房地产市场平稳发展，成为有效防范化解重大经济金融风险的重要任务。去年以来，人民银行打出设立1000亿元租赁住房贷款支持计划、重启抵押补充贷款（PSL）投放、合理优化首付比例和贷款利率要求、降低存量首套房贷利率等政策“组合拳”，满足合理融资需求，保持房地产信贷整体稳定，为维护房地产市场平稳健康发展贡献金融力量。

稳步扩大制度型开放

今年1月份，外商独资企业联博基金管理有限公司获得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，成为在中国开展公募基金业务的全球资产管理公司之一。截至目前，境内成立的外商独资公募公司已有9家。

近年来，金融领域先后推出50多项对外开放措施，稳步扩大制度型开放，跨境投融资便利化提升，更多经营稳健、资质优良外资金融机构选择在华“落子布局”。

外资金融机构已经成为中国金融业一支重要力量。截至2023年底，外资银行在华共设立了41家法人银行、116家外国及港澳台银行分行和132家代表处，营业性机构总数量已经有888家，总资产已达3.86万亿元。境外保险机构在境内已经设立了67家营业性机构和70家代表处，外资保险公司总资产达到2.4万亿元，在境内保险行业市场份额已达到10%。

金融开放是加快建设金融强国的内在要求。专家认为，金融领域制度型开放既有利于完善市场机制，提升市场成熟度，又有利于助推中国的传统产业提升竞争力，为新兴产业引入更多国际资金、技术、人才，更好促进中国经济高质量发展。

外资对中国市场和人民币资产持续投出“信任票”。截至2023年底，境外投资者已连续11个月净买入我国债券，2023年累计净买入量超过1.5万亿元人民币；共有1124家境外投资者进入我国债券市场，持有我国债券总量为3.7万亿元。目前，人民币在全球贸易融资中的占比升至第二位，已有80多个境外央行或货币当局将人民币纳入外汇储备。

“中国金融业对外开放的大门一定会越开越大。”国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，将进一步对标国际高标准经贸协议中金融领域相关规则，继续坚定推进金融领域高水平对外开放，在落实准入前国民待遇加负面清单管理制度的基础上，坚持市场化、法治化、国际化原则，欢迎各类外资机构和长期资本来中国展业兴业。

对外开放是我国长期坚持的基本国策，是中国金融业改革发展的重要动力。未来，中国金融开放的步伐不会停歇，同世界分享发展机遇的决心不会改变。通过高水平对外开放，提高我国金融资源配置效率、增强国际竞争力，必将在推动金融强国建设中发挥重要作用。

(责编：郝帅、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经