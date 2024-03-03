人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

向强：金融强国建设步伐加快

马春阳
2024年03月03日09:25 | 来源：经济日报
小字号

原标题：向强：金融强国建设步伐加快

全年人民币贷款余额新增22.7万亿元，年末广义货币（M2）、社会融资规模同比分别增长9.7%和9.5%……回首2023年，在国内外经济形势复杂严峻的背景下，我国金融业持续深化改革，服务实体经济保持力度，金融风险得到有效防控，对外开放有序推进，为加速迈向金融强国奠定了坚实基础。

增加对实体经济投入

经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣。2023年金融业坚持把服务实体经济作为根本宗旨，为实体经济健康发展提供了有力支撑。

过去一年，中国人民银行两次降准、两次降息，优化房地产金融政策等措施接连出台，有效激励金融机构增加对实体经济的资金投入，配合国债增发、“三大工程”加快推进等宏观政策组合拳，提升经济稳步回升的可持续性。

信贷总量平稳增长。截至2023年底，人民币贷款余额237.6万亿元，同比增长10.6%，全年新增22.7万亿元，同比多增1.3万亿元。

信贷结构持续优化。截至2023年底，普惠小微贷款余额同比增长23.5%，专精特新、科技中小企业贷款增速分别达18.6%和21.9%。制造业中长期贷款余额同比增长31.9%，其中，高技术制造业中长期贷款增速达到34%，基础设施业中长期贷款余额同比增长15%。这些重点领域的贷款增速都显著高于10.6%的全部贷款增速。

民企信贷投入加大。加强民企金融服务是金融系统过去一年的重头戏，央行多次召开金融机构座谈会强调“一视同仁”理念，还在去年11月联合下发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》，进一步完善金融支持民企的顶层设计。2023年1月至11月，私人控股企业贷款同比多增1万亿元，金融支持民营经济成效初步显现。

传统信贷支持之外，资本市场坚持服务科技创新，为先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域带来了“资金活水”，有力促进科技、资本和实体经济高水平循环。中国上市公司协会数据显示，截至2023年底，境内股票市场共有上市公司5346家，制造业，信息传输、软件和信息技术服务业以及批发和零售业为上市公司数量前三名。

产品创新供给也为引导资金投科技、投创新提供了支撑。近年来，深圳证券交易所大力发展科技类主题债券，优化审核“绿色通道”机制，发行创新创业债和科技创新债规模突破900亿元，创新绿色金融产品累计融资逾4700亿元。深交所副总经理彭明表示，将加大对新科技、新赛道、新市场的服务力度，加快培育新动能新优势。

中国人民银行行长潘功胜表示，将继续发挥货币政策工具总量和结构双重功能，加强工具创新，继续引导金融机构做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。

提升金融监管有效性

推动金融高质量发展，加快建设完备有效的金融监管体系，是实现加快建设金融强国目标的必经之路。

2023年3月，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，其中多项涉及金融监管领域：组建中央金融委员会、组建中央金融工作委员会、组建国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构……

2023年5月18日，国家金融监督管理总局揭牌。清华大学五道口金融学院副院长田轩认为，此轮金融监管体系改革，强化了有效防范化解重大经济金融风险这一目标，将加强和完善现代金融监管，着力提升金融监管有效性。

防控金融风险是金融工作的重要主题。过去一年，金融领域法治化保障越筑越牢。金融管理部门发布《商业银行金融资产风险分类办法》《商业银行资本管理办法》《银行保险机构操作风险管理办法》等监管规则，构建差异化资本监管体系，完善银行机构操作风险监管规则，提升银行业全面风险管理水平。

目前，我国金融业运行总体平稳，整体风险抵御能力较强。2023年末，银行业金融机构不良贷款余额3.95万亿元，不良贷款率1.62%。商业银行拨备覆盖率205.1%，资本充足率15.1%，核心一级资本充足率10.5%，保险业综合和核心偿付能力充足率分别为196.5%和127.8%。

近年来，受多重因素影响，我国房地产市场出现调整。促进房地产市场平稳发展，成为有效防范化解重大经济金融风险的重要任务。去年以来，人民银行打出设立1000亿元租赁住房贷款支持计划、重启抵押补充贷款（PSL）投放、合理优化首付比例和贷款利率要求、降低存量首套房贷利率等政策“组合拳”，满足合理融资需求，保持房地产信贷整体稳定，为维护房地产市场平稳健康发展贡献金融力量。

稳步扩大制度型开放

今年1月份，外商独资企业联博基金管理有限公司获得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，成为在中国开展公募基金业务的全球资产管理公司之一。截至目前，境内成立的外商独资公募公司已有9家。

近年来，金融领域先后推出50多项对外开放措施，稳步扩大制度型开放，跨境投融资便利化提升，更多经营稳健、资质优良外资金融机构选择在华“落子布局”。

外资金融机构已经成为中国金融业一支重要力量。截至2023年底，外资银行在华共设立了41家法人银行、116家外国及港澳台银行分行和132家代表处，营业性机构总数量已经有888家，总资产已达3.86万亿元。境外保险机构在境内已经设立了67家营业性机构和70家代表处，外资保险公司总资产达到2.4万亿元，在境内保险行业市场份额已达到10%。

金融开放是加快建设金融强国的内在要求。专家认为，金融领域制度型开放既有利于完善市场机制，提升市场成熟度，又有利于助推中国的传统产业提升竞争力，为新兴产业引入更多国际资金、技术、人才，更好促进中国经济高质量发展。

外资对中国市场和人民币资产持续投出“信任票”。截至2023年底，境外投资者已连续11个月净买入我国债券，2023年累计净买入量超过1.5万亿元人民币；共有1124家境外投资者进入我国债券市场，持有我国债券总量为3.7万亿元。目前，人民币在全球贸易融资中的占比升至第二位，已有80多个境外央行或货币当局将人民币纳入外汇储备。

“中国金融业对外开放的大门一定会越开越大。”国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，将进一步对标国际高标准经贸协议中金融领域相关规则，继续坚定推进金融领域高水平对外开放，在落实准入前国民待遇加负面清单管理制度的基础上，坚持市场化、法治化、国际化原则，欢迎各类外资机构和长期资本来中国展业兴业。

对外开放是我国长期坚持的基本国策，是中国金融业改革发展的重要动力。未来，中国金融开放的步伐不会停歇，同世界分享发展机遇的决心不会改变。通过高水平对外开放，提高我国金融资源配置效率、增强国际竞争力，必将在推动金融强国建设中发挥重要作用。

(责编：郝帅、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：珠江、淮河等流域进入为期四个月春季禁渔期
　　人民网北京3月3日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，从3月1日起，珠江、淮河、闽江、钱塘江流域以及海南内陆水域开始进入为期4个月的春季禁渔期，农业农村部长江流域渔政监督管理办公室（以下简称农业农村部长江办）分别在广东佛山、江苏淮安启动流域性春季禁渔同步联合执法行动。 “在天然水域实施禁渔区、禁渔期制度，有利于保护繁殖亲鱼和幼鱼，恢复渔业资源，推动渔业可持续发展，是维护水生生物多样性、推进生态文明建设的一项重要举措。…
春耕备耕农事忙
　　人民网北京3月3日电 （记者李栋）人勤春来早，春耕备耕忙。春节过后，随着气温回暖，全国春耕春管由南向北陆续展开，夏粮主产区也进入春季田管关键期。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部