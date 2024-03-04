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商务部回应美拟对中国制造联网汽车开展国家安全风险审查

2024年03月04日23:16 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月4日电 美国政府近日发布公告，将对中国制造联网汽车开展国家安全风险审查，商务部新闻发言人4日对此回应称，中方注意到有关情况。美方以“国家安全”为借口，意图阻碍中国汽车正常出口，中方对此表示严重关切。

　　这位发言人说，近年来，美方对中国汽车加征高额关税、限制参加政府采购、出台歧视性补贴政策，现在又打着国家安全旗号，意图设置非关税壁垒，是典型的保护主义做法，会扰乱和扭曲全球汽车产业链供应链，也会损害美国消费者的利益。

　　中国电动汽车产业的发展为全球汽车行业绿色转型、应对气候变化作出积极贡献。中方敦促美方尊重市场原则，为各国企业营造公平竞争环境。中方将持续评估美方审查后续情况，必要时将采取有力措施，坚决维护自身合法权益。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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