本报记者 柴逸扉

图为位于广州南沙的粤港澳青年创新创业和交流交往新平台创享湾。

新华社发

在河套深圳园区的实验室做研究、在广州南沙的创业工场进行项目路演、在珠海横琴的写字楼处理跨境业务……春节假期过去不久，粤港澳大湾区的年轻人早已忙碌起来。人勤春来早，在这片创业热土上，每天都有许多年轻人怀揣梦想，在澎湃浪潮中书写奋斗故事。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》（简称《纲要》）明确提出，要为港澳居民在内地学习、就业、创业、生活提供更加便利的条件；创造更具吸引力的引进人才环境，实行更积极、更开放、更有效的人才引进政策。《纲要》发布5年来，越来越多的青年融入湾区、扎根湾区，在追梦筑梦的过程中不断收获成长。

热情高涨

早春时节，广东深圳前海深港青年梦工场各个场所早已人头攒动，来自香港的青年创业者或在咖啡馆内畅聊行业风口，或在研发间里讨论试验结果，或在会议室里沟通产品动态，大家都在紧张忙碌着，力争“开门红”。作为香港青年北上内地的“第一站”和“首选地”，前海梦工场仅去年就引进香港青创企业228家。

这样热火朝天的场景，正是港澳青年在大湾区追梦逐梦的缩影。《纲要》发布5年来，广东不断完善港澳青年就业创业服务体系，为来到大湾区内地九市就业创业的港澳人士提供多项扶持政策，同时大力推进港澳青年创新创业平台建设。目前，广东已建成“1+12+N”港澳青年创新创业基地体系，为港澳青年创新创业提供了良好的条件和充足的选择。珠三角港澳青年创新创业基地累计孵化港澳项目约4000个、吸纳港澳青年就业约5500人。

“除了吸引港澳青年，大湾区同样是内地青年、台湾青年的创业热土。”在大湾区从事企业服务的台青翁鼎钧说，即便是春节期间，他也时常有工作任务，比如带客户考察场地、市场，帮忙解答企业注册、运营服务的相关问题等。“大家都觉得大湾区发展机会多，创新环境好，所以到这里来寻找机遇。”

优势凸显

5年前《纲要》印发时，正在香港高校任教的医学博士李林鲜深感振奋，那年底，他在香港和深圳同时注册成立了生物科技企业。如今，公司从最初只有几个人发展成拥有160人的团队，并获得上亿元融资。“当时决定将公司设立在粤港澳大湾区，就是觉得大湾区城市优势互补，融合创新会带来更大的便利。未来大湾区的发展一定会越来越好。”李林鲜说。

与李林鲜一样，不少年轻人选择在大湾区就业创业，就是看到这里有诸多优势，例如强大的经济实力、完备的产业体系、融通的规则机制、便捷的交通网络等。

“我做的是潮牌服饰。在香港我可以及时了解国际时尚大牌和服饰潮流最新趋势，找到新颖的款式和设计方案；在东莞我能够找到生产商制作样品、批量生产；在广州我会经常参加各类会展活动，推广我们的品牌。大湾区各个城市地理位置相近，却又各有特色，让我的事业能够聚合优势资源获得发展。”从事时尚行业的港青潘健告诉记者。

与此同时，大湾区有关部门和创业基地对年轻人创业就业的支持也让不少青年尤其是港澳青年感触颇深。“我们的团队入驻广州南沙的创业孵化基地时，平台方为我们提供了一对一的全流程服务，只需要三四天就办理好全部手续。入驻后，基地会提供咨询辅导、对接融资和开拓市场方面的支持，这让我们少走了很多弯路。”澳门青年李伟杰表示。

深度融合

从去年7月“港车北上”政策正式实施起，香港青年陈斌几乎每周都会开车到大湾区内地城市见客户、看产品。“我们做的是国际贸易业务，产品几乎都来自大湾区内地城市的制造型企业。相比于坐高铁，驾车往返更有利于我携带样品，时间上也更灵活。”

“横琴口岸的通关很便利，琴澳之间有许多跨境巴士，每天我往返两地丝毫没有‘跨境’‘出城’的感觉。”澳门青年王睿表示，不只是跨境通行方便，澳门公司在横琴开展业务、办理手续，澳门居民在横琴居住生活，都可以按照澳门的习惯、享受澳门的政策。如今，横琴已经正式封关运作，澳门居民、企业携带生产生活用品往来琴澳更加便利，两地融合程度进一步加深。

108项政务服务事项实现粤港跨境通办，“湾区通”工程深入实施；“湾区社保通”上线，港澳居民“足不出境”就可以享受广东的社保服务；金融、会计税务、法律服务等数十种港澳职业资格被大湾区内地城市认可，港澳青年的就业有了更多选择……

不少在大湾区创业就业的青年表示，如今大湾区越来越成为一个整体概念，大家工作、生活在大湾区不再局限于特定城市。相信未来会有更多的青年人才来到大湾区，共同参与大湾区的建设和发展。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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