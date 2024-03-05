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2023年我国锂离子电池产量同比增长25%

2024年03月05日05:31 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月4日电（记者王悦阳、张辛欣）记者4日从工业和信息化部获悉，2023年我国锂离子电池产业延续增长态势，根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元。

　　在电池环节，2023年消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为80GWh、675GWh、185GWh。全国锂电池出口总额达到4574亿元，同比增长超过33%。在一阶材料环节，2023年正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量增幅均在15%以上。在二阶材料环节，2023年碳酸锂、氢氧化锂产量分别约46.3万吨、28.5万吨。

　　与此同时，全年锂电池行业产品价格出现明显下降，电芯、电池级锂盐价格降幅分别超过50%、70%。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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