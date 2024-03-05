人民网记者 乔雪峰

春耕始，万物新。抓好春耕备耕，是确保全年粮食和重要农产品稳产保供的关键。

当前正值春耕备耕关键时节，我国铁路部门发挥运输优势，紧盯春耕物资运输任务，科学制订运输方案，开辟绿色通道，合理调配装卸人力、机具，为春耕备耕工作提供运输保障。

近日，中国铁路北京局北京铁路物流中心宣化货场内一派繁忙景象，装卸人员和叉车驾驶员联合作业，有条不紊地将一袋袋化肥从火车上卸下、再装至汽车、均匀码放，满载化肥的短驳汽车接连驶出货场。

中国铁路北京局北京铁路物流中心相关负责人告诉记者，进入2月份以来，由南方运来的化肥集中到达北京铁路物流中心管内徐水、定州、隆化、宣化、沙城等多个站点。“这些春耕物资关乎粮食生产，关系到千家万户日常生活，为此，北京铁路物流中心千方百计提供充足运力保障。”

2月28日，在中国铁路兰州局银川铁路物流中心银川南货场内，叉车来回穿梭，将宁夏本地企业生产的化肥装入铁路货车，这批货物将发往河北保定、山东临沂、云南保山等地。

当前正值春耕生产时节，银川铁路物流中心优化运输组织，做好运能资源配置，为春耕物资运输提供运力保障。

“我们充分运用管控平台系统，及时准确采集化肥作业信息，全流程追踪，让客户少跑路。”据银川物流营业部货装值班员王康介绍，营业部还实行24小时不间断作业，通过“以卸促装”的方式，做到春耕物资早装车、早运输、早到达。

眼下，正值长江枯水期，又逢三峡北线船闸和葛洲坝一号船闸同步停航检修，水路运输通道受限，影响春耕生产，中国铁路武汉局灵活调整运能，发挥集中调度优势，对化肥等春耕物资运输优先安排、优先承运、优先组织、优先装卸、优先挂运，组织开行支农列车，保证春耕物资运输跑出“加速度”。

据了解，在国内重要化肥生产基地的宜昌、枝江、荆门等地，武铁宜昌车务段采取及时编组、快装快运的措施，为农资运输开绿灯，让化肥种子奔赴农田的路上一路畅通。

枝城车站副站长舒云峰介绍，枝城车站与企业构建了农用物资装运直通机制，保障“货不落地”快速入箱，化肥从出厂到装车运输6小时以内就可以完成，让化肥种子奔赴农田的路上一路畅通。也让农户不再为等肥下田而延误耕作。

春运以来至目前，武铁宜昌车务段管内宜昌、荆门等地车站已累计发送化肥48.8万吨，为农户春耕送去了“及时雨”。

记者从中国铁路上海局获悉，今年以来，长三角铁路开辟“绿色通道”，调配货运运力，助力春耕物资快速抵达田间地头，已累计运输化肥、种子等春耕物资逾10.4万车，货重逾18.2万吨。

近日，在安徽省淮南市田家庵站货运装车点，1100余吨化肥正在紧张装车，这批化肥将发往江西、山东、河南等地。为保障春耕物资运输，中国铁路上海局淮南西站加强与农资肥料生产企业的联系对接，开设春耕农资运输“绿色通道”，设置站企联络员，每日掌握化肥生产数量、目的地信息以及化肥库存等情况，完善运输方案、加速车辆周转，实现农资运输车辆快送、快取、快挂、快运。

春节过后，皖西北春耕物资需求陡增，每天有3000余吨化肥通过中国铁路上海局集团合肥物流中心所属颍南、亳州等货运站运往全国各地。春节假期过后，合肥物流中心日均装卸农资47.8车，日最高峰达89车。

一年春做首，百业农为先。在神州大地上,一列列满载种子、化肥等春耕物资的“钢铁巨龙”行驶在希望的田野上,我国铁路部门持续助力春耕物资运输服务，按下服务三农“快捷键”， 为端稳端牢“中国饭碗”提供了有力运输支撑。

(责编：乔业琼、吕骞)

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