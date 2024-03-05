人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

合理调配运力、开辟绿色通道 铁路部门助力春耕物资运输跑出“加速度”

人民网记者 乔雪峰
2024年03月05日08:24 | 来源：人民网
小字号

春耕始，万物新。抓好春耕备耕，是确保全年粮食和重要农产品稳产保供的关键。

当前正值春耕备耕关键时节，我国铁路部门发挥运输优势，紧盯春耕物资运输任务，科学制订运输方案，开辟绿色通道，合理调配装卸人力、机具，为春耕备耕工作提供运输保障。

近日，中国铁路北京局北京铁路物流中心宣化货场内一派繁忙景象，装卸人员和叉车驾驶员联合作业，有条不紊地将一袋袋化肥从火车上卸下、再装至汽车、均匀码放，满载化肥的短驳汽车接连驶出货场。

中国铁路北京局北京铁路物流中心相关负责人告诉记者，进入2月份以来，由南方运来的化肥集中到达北京铁路物流中心管内徐水、定州、隆化、宣化、沙城等多个站点。“这些春耕物资关乎粮食生产，关系到千家万户日常生活，为此，北京铁路物流中心千方百计提供充足运力保障。”

2月28日，在中国铁路兰州局银川铁路物流中心银川南货场内，叉车来回穿梭，将宁夏本地企业生产的化肥装入铁路货车，这批货物将发往河北保定、山东临沂、云南保山等地。

当前正值春耕生产时节，银川铁路物流中心优化运输组织，做好运能资源配置，为春耕物资运输提供运力保障。

“我们充分运用管控平台系统，及时准确采集化肥作业信息，全流程追踪，让客户少跑路。”据银川物流营业部货装值班员王康介绍，营业部还实行24小时不间断作业，通过“以卸促装”的方式，做到春耕物资早装车、早运输、早到达。

眼下，正值长江枯水期，又逢三峡北线船闸和葛洲坝一号船闸同步停航检修，水路运输通道受限，影响春耕生产，中国铁路武汉局灵活调整运能，发挥集中调度优势，对化肥等春耕物资运输优先安排、优先承运、优先组织、优先装卸、优先挂运，组织开行支农列车，保证春耕物资运输跑出“加速度”。

据了解，在国内重要化肥生产基地的宜昌、枝江、荆门等地，武铁宜昌车务段采取及时编组、快装快运的措施，为农资运输开绿灯，让化肥种子奔赴农田的路上一路畅通。

枝城车站副站长舒云峰介绍，枝城车站与企业构建了农用物资装运直通机制，保障“货不落地”快速入箱，化肥从出厂到装车运输6小时以内就可以完成，让化肥种子奔赴农田的路上一路畅通。也让农户不再为等肥下田而延误耕作。

春运以来至目前，武铁宜昌车务段管内宜昌、荆门等地车站已累计发送化肥48.8万吨，为农户春耕送去了“及时雨”。

记者从中国铁路上海局获悉，今年以来，长三角铁路开辟“绿色通道”，调配货运运力，助力春耕物资快速抵达田间地头，已累计运输化肥、种子等春耕物资逾10.4万车，货重逾18.2万吨。

近日，在安徽省淮南市田家庵站货运装车点，1100余吨化肥正在紧张装车，这批化肥将发往江西、山东、河南等地。为保障春耕物资运输，中国铁路上海局淮南西站加强与农资肥料生产企业的联系对接，开设春耕农资运输“绿色通道”，设置站企联络员，每日掌握化肥生产数量、目的地信息以及化肥库存等情况，完善运输方案、加速车辆周转，实现农资运输车辆快送、快取、快挂、快运。

春节过后，皖西北春耕物资需求陡增，每天有3000余吨化肥通过中国铁路上海局集团合肥物流中心所属颍南、亳州等货运站运往全国各地。春节假期过后，合肥物流中心日均装卸农资47.8车，日最高峰达89车。

一年春做首，百业农为先。在神州大地上,一列列满载种子、化肥等春耕物资的“钢铁巨龙”行驶在希望的田野上,我国铁路部门持续助力春耕物资运输服务，按下服务三农“快捷键”， 为端稳端牢“中国饭碗”提供了有力运输支撑。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
小米14 Ultra成为人民网 2024全国两会报道指定手机
　　人民网北京3月4日电 （黄盛）一年一度的全国两会召开之际，小米14 Ultra被选定作为人民网2024全国两会报道指定手机，助力做好报道工作。2024年小米手机也将与人民网围绕融媒体报道用机展开系列合作，助力打造精品内容。…
真空科技提升保鲜效果 创新家电赋能产业升级
　　人民网北京3月4日电 （焦磊）随着科技的飞速发展，创新家电正不断重塑人们的家居生活。加速迭代的科技立足于人们日常生活中的实际需求，为人们带来了更舒适、健康、愉悦的生活体验。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部