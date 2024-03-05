原标题：爬坡过坎 殊为不易

《2023年国民经济和社会发展统计公报》显示，2023年我国经济总量稳步攀升，国内生产总值（GDP）超过126万亿元，比上年增长5.2%，实现了5%左右的预期增长目标。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。爬坡过坎，迎难而上，是过去一年中国经济的真实写照。

这一年，我国发展面临的形势错综复杂。世界经济复苏动能不足，全球通胀水平仍处高位，外部环境更趋复杂严峻，国内周期性结构性问题叠加，有效需求不足。经济工作的复杂性、挑战性多年未有，既有风高浪急，也有暗流汹涌。

这一年，全国人民顽强拼搏、锐意进取，各地区各部门着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，中国经济在爬坡过坎中走出了一条回升向好的复苏曲线，全年经济社会发展主要目标任务圆满完成。

这一年，我们在化危机、闯难关、应变局中创造了新机遇、赢得了战略主动，极大地增强了信心和底气。亿万人民团结一心、矢志奋斗，托举起我们共同的梦想。

126万亿元的成绩单，成色好、分量足。经济增速回升、就业形势改善、物价温和上涨、国际收支基本平衡，中国经济守住了“稳”的基本盘。纵向比，2023年我国经济社会发展主要指标比2022年有明显改善，发用电量、主要工业产品产量、投资和消费规模等大多数指标绝对量都超过了疫情前2019年的水平。横向比，我国经济增速明显快于美国2.5%、欧元区0.5%、日本1.9%的经济增速，对世界经济增长贡献率有望超过30%，仍是全球经济增长重要引擎。

“体量”在壮大，“体质”更硬朗。科技创新实现新突破，新质生产力加快形成，绿色低碳新增长点不断涌现。高技术制造业、装备制造业占规模以上工业增加值比重分别升至15.7%、33.6%，“新三样”产品出口突破万亿元大关，服务业和消费主引擎作用凸显，城镇化率稳步提高。

力量源于团结，奋斗创造奇迹。回望党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民稳经济、促发展，战贫困、建小康，控疫情、抗大灾，应变局、化危机，攻克了一个个看似不可攻克的难关险阻，创造了一个个令人刮目相看的人间奇迹。回顾过去一年的拼搏与成就，我们的信心更加坚定：只要坚持道不变、志不改，一以贯之、勠力同心，就一定能够战胜前进中的各种艰难险阻。

新的春天，新的出发。全国两会如约而至，5000多名代表委员从祖国各地奔赴这场“春天的盛会”，共商国是、共谋发展。他们中，有深耕实业创新实干的企业家、有为科技自立自强贡献力量的科研工作者、有带领乡亲增收致富的基层代表……“民之所盼”和“施政所向”紧紧相连，激荡起勇毅前行的铿锵足音，向着更加壮阔的征程奋进！

(责编：杨曦、陈键)

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