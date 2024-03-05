李治国

原标题：上海推动重点产业链高质量发展

国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”离港出海开启商业运营、国产大型客机C919和ARJ21支线飞机首次亮相新加坡航展……当前，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，新兴前沿技术正在深刻改变着工业格局。面对新技术带来的竞争新挑战，上海坚持以科技创新推动产业创新，聚焦智能化、绿色化、融合化，加快建设现代化产业体系，大力发展新质生产力，推动重点产业链高质量发展。

谋划发展重点

新质生产力的含量，在上海经济中分量很足。统计数据显示，2023年，上海全市经济运行稳步恢复，地区生产总值增长5%，达4.72万亿元。其中，工业战略性新兴产业总产值占规模以上工业总产值比重达43.9%，集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模达1.6万亿元，软件和信息服务业规模增长17.2%。

数据的背后是上海长期注重科技创新，鼓励高新技术产业发展，努力锻造新动能，布局新赛道。上海社会科学院党委书记、研究员权衡说：“科技创新是上海发挥排头兵、先行者作用的关键所在。科技创新中心对其他4个中心的核心能级起着重要的支撑和引领作用。通过科技创新赋能产业转型升级，以高质量发展推进国际经济中心建设。”

2022年7月，上海制定并发布了绿色低碳、元宇宙、智能终端产业发展3个行动方案。3个行动方案具有引领未来的高度，智能、绿色、健康是全球产业创新发展的大趋势；具有赋能千行百业的广度，如元宇宙通过虚实融合，将驱动实体经济各行业转型升级；有持续爆发增长的速度，如智能终端，有望不断催生新业态、新模式，释放巨大的市场价值。上海市经信委主任张英表示，2023年，上海出台实施了汽车芯片、新材料、特色产业园区等领域创新发展支持政策，有58个10亿元以上重大产业项目开工建设。这些都为加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系、稳步壮大上海产业发展不断积蓄新动能。

随着新兴产业的快速发展，上海近年来涌现出了一批具有支柱潜力的新动能产业，形成了“3+6”新型产业体系，即集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业，电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品六大重点产业。

在推动产业和科创协同创新方面，上海在加快打造张江、临港等未来产业先导区的基础上，今年将着力建设产业创新网络，加快培育集成电路、人工智能等世界级高端产业集群，持续培育产业科创“核爆点”。在推动数绿转型融合化方面，上海已累计建成国家级标杆性智能工厂3家、示范工厂19家、优秀场景111个；在已建成的智能工厂中，生产效率平均提升50%，运营成本平均降低30%。今年，上海将再建70家市级智能工厂，打造3家至5家工业互联网“平台+园区”试点示范，重点培育50家绿色供应链链主企业。

“今年，上海将持续聚焦‘五个中心’建设重要使命，加快建设现代化产业体系，围绕实现新型工业化这一关键任务，坚持创新是第一动力，加快重点产业转型升级，培育壮大战略性新兴产业，聚力打造高端制造业增长极，推动产业经济实现质的有效提升和量的合理增长，为高质量发展和现代化建设作出新的贡献。”张英说。

促进产业聚集

去年8月，上海智元机器人公司发布首台人形机器人样机“远征A1”。其形态与人类相似，身高1.75米，最高步速可达7000米/小时，全身49个自由度，单臂最大负载5公斤，在双足行走、智能任务、人机互动等领域展现了领先业界的能力。

智元机器人公司创始人彭志辉告诉记者，面向商用的“远征A2”正在紧锣密鼓开发，大幅提升了机器人的运动能力上限，并引入多个自主研发的关键核心零部件，整机自由度也有所提升。

随着新产品的发布，智元机器人所在的领域——具身智能，更为火爆。在人工智能浪潮下，具身智能毫无疑问成为机器人产业的下一个风口。除了智元，傅利叶、中国电科21研究所等多家上海机构均发布了自主研发的人形机器人。

类似机器人这类新兴产业落地开花的故事，正在上海各个区域上演，各个新赛道正在上海形成实质化推进的新质生产力。

在大院大所集聚的上海嘉定区，已构筑同济、复旦、上大“三园支撑”的校地合作格局，集聚校地、院地合作企业千余家，年总产出达700亿元。

在以G60科创走廊驰名的上海松江区，去年长三角G60科创走廊创新资源集聚效应持续放大，目前已设立百亿元级规模的长三角G60科创走廊科技成果转化基金，松江区全社会R&D（科学研究与试验发展）经费投入突破百亿元，91.4%的研发投入来自经营主体。

在多项国家战略叠加的上海青浦区，推动产业“智变”也被视为制胜未来的法宝，长三角数字干线、网易国际文创园、长三角绿洲智谷等稳步推进建设，今年还将全力打造“上海AI+生物医药创新先导区”。

塔吊林立、桩基隆隆的火热场景，彰显出鼓足干劲、拧紧发条的精气神。春节假期后的首个工作日，宝山区就实现30个产业项目集中签约落地、50个重大项目集中启动，总投资额超600亿元。“宝山区的发展将更具韧性，必将催生出一大批应用场景需求。”宝山区委书记李晨昊表示，新的一年，宝山区将继续发挥优势、锻造长板，以营商环境之“进”，促经济高质量发展之“稳”，持续推动国企敢干、民企敢闯、外企敢投。

“一个篱笆三个桩”。随着新产业的加速落子布局，上海迅速强化在数据底层架构、算力布局、人才培养等方面的支撑，让“路线图”变成“施工图”的步伐更加坚实有力。

夯实数据基础

“浦江数链”，这一新名词，正在成为沪上不少企业关注的热点词汇。

“‘浦江数链’不是一种区块链底层技术，而是城市级新型数字基础设施，是一张城市级的区块链运营网络。”上海数据集团有限公司副总裁、上海浦江数链数字科技有限公司董事长李小山表示，“浦江数链”区块链基础设施体系去年11月16日正式上线，标志着上海在全方位构建区块链创新发展体系，推动技术、产业、应用和生态协同发展方面迈出了坚实的一步。

数字经济时代，各行业大模型训练、生成式AI对算力有了大量需求。上海流程智造科技创新研究院公司总经理贺仁龙表示，算力容量决定了城市未来的发展空间。要测算和排摸未来5年面向上海城市数字化转型、跨境数据流动、金融结算等算力需求，结合海上风电规划，对海底数据中心进行统一布局规划，分区域、分规模、分步骤推进海底数据中心规模化建设。

在2023年11月25日举办的2023全球数商大会上，中国工业经济学会会长、中国社会科学院大学教授江小涓说：“中国月活移动端上网人数为12亿，人均上网时长6.9小时，每天提供在线总时长80亿小时；2022年，我国660个城市中有600个在进行智慧城市建设，和城市运转相关的海量数据居全球第一位。”

上海依托上海数据交易所，在数据要素市场高质量建设和规模化发展上打出了一系列组合拳。自2021年11月25日揭牌成立以来，上海数据交易所从制度规范、交易服务体系、数据资产化、基础设施建设、理论研究、数商生态六大方面提升能级，推动数据作为商品、资产在流通中产生价值，发挥数据要素的乘数效应。

在上海数据交易所的推动下，由多地数据交易机构共建的数据交易链正式启用，上海、浙江等10省市实现“一地挂牌、全网互认”。同时，一批国际数据产品集中挂牌，从“境内通”到“国际通”，国际数据合作进一步深化。“我们正在大力推动数据放心供得出、安全流得动、更大规模用得上，搭建数据要素流通的基础设施。”上海数据交易所副总经理韦志林说。

数据高速运转，离不开算力支撑。当前，以生成式人工智能、大模型为代表的算力应用落地开花，也引发了算力需求的进一步增长。针对这一情况，上海市印发的《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023—2025年）》明确提出，建设高效协同的算力体系，建设“E级”超算载体、人工智能公共算力平台，因地制宜部署边缘计算资源池，对接“东数西算”国家战略，建设枢纽型算力调度平台，到2025年，算力总规模较“十三五”时期末翻两番。

值得一提的是，上海已推出瞄准主体培育和团队挖掘的未来伙伴“携手计划”，将分层次建设产业生态主导型企业、创新型企业、领军团队等创新梯队；推出瞄准集聚人才第一资源的未来人才“雁阵计划”，整合各类创新平台，面向全球“揭榜挂帅”。上海市科委主任骆大进说，未来上海将着力疏通基础研究、应用研究和产业化双向链接的“快车道”，加快建设具有全球影响力的科技创新中心。

(责编：杨曦、陈键)

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