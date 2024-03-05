人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上海推动重点产业链高质量发展

李治国
2024年03月05日08:51 | 来源：经济日报
小字号

原标题：上海推动重点产业链高质量发展

国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”离港出海开启商业运营、国产大型客机C919和ARJ21支线飞机首次亮相新加坡航展……当前，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，新兴前沿技术正在深刻改变着工业格局。面对新技术带来的竞争新挑战，上海坚持以科技创新推动产业创新，聚焦智能化、绿色化、融合化，加快建设现代化产业体系，大力发展新质生产力，推动重点产业链高质量发展。

谋划发展重点

新质生产力的含量，在上海经济中分量很足。统计数据显示，2023年，上海全市经济运行稳步恢复，地区生产总值增长5%，达4.72万亿元。其中，工业战略性新兴产业总产值占规模以上工业总产值比重达43.9%，集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模达1.6万亿元，软件和信息服务业规模增长17.2%。

数据的背后是上海长期注重科技创新，鼓励高新技术产业发展，努力锻造新动能，布局新赛道。上海社会科学院党委书记、研究员权衡说：“科技创新是上海发挥排头兵、先行者作用的关键所在。科技创新中心对其他4个中心的核心能级起着重要的支撑和引领作用。通过科技创新赋能产业转型升级，以高质量发展推进国际经济中心建设。”

2022年7月，上海制定并发布了绿色低碳、元宇宙、智能终端产业发展3个行动方案。3个行动方案具有引领未来的高度，智能、绿色、健康是全球产业创新发展的大趋势；具有赋能千行百业的广度，如元宇宙通过虚实融合，将驱动实体经济各行业转型升级；有持续爆发增长的速度，如智能终端，有望不断催生新业态、新模式，释放巨大的市场价值。上海市经信委主任张英表示，2023年，上海出台实施了汽车芯片、新材料、特色产业园区等领域创新发展支持政策，有58个10亿元以上重大产业项目开工建设。这些都为加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系、稳步壮大上海产业发展不断积蓄新动能。

随着新兴产业的快速发展，上海近年来涌现出了一批具有支柱潜力的新动能产业，形成了“3+6”新型产业体系，即集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业，电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品六大重点产业。

在推动产业和科创协同创新方面，上海在加快打造张江、临港等未来产业先导区的基础上，今年将着力建设产业创新网络，加快培育集成电路、人工智能等世界级高端产业集群，持续培育产业科创“核爆点”。在推动数绿转型融合化方面，上海已累计建成国家级标杆性智能工厂3家、示范工厂19家、优秀场景111个；在已建成的智能工厂中，生产效率平均提升50%，运营成本平均降低30%。今年，上海将再建70家市级智能工厂，打造3家至5家工业互联网“平台+园区”试点示范，重点培育50家绿色供应链链主企业。

“今年，上海将持续聚焦‘五个中心’建设重要使命，加快建设现代化产业体系，围绕实现新型工业化这一关键任务，坚持创新是第一动力，加快重点产业转型升级，培育壮大战略性新兴产业，聚力打造高端制造业增长极，推动产业经济实现质的有效提升和量的合理增长，为高质量发展和现代化建设作出新的贡献。”张英说。

促进产业聚集

去年8月，上海智元机器人公司发布首台人形机器人样机“远征A1”。其形态与人类相似，身高1.75米，最高步速可达7000米/小时，全身49个自由度，单臂最大负载5公斤，在双足行走、智能任务、人机互动等领域展现了领先业界的能力。

智元机器人公司创始人彭志辉告诉记者，面向商用的“远征A2”正在紧锣密鼓开发，大幅提升了机器人的运动能力上限，并引入多个自主研发的关键核心零部件，整机自由度也有所提升。

随着新产品的发布，智元机器人所在的领域——具身智能，更为火爆。在人工智能浪潮下，具身智能毫无疑问成为机器人产业的下一个风口。除了智元，傅利叶、中国电科21研究所等多家上海机构均发布了自主研发的人形机器人。

类似机器人这类新兴产业落地开花的故事，正在上海各个区域上演，各个新赛道正在上海形成实质化推进的新质生产力。

在大院大所集聚的上海嘉定区，已构筑同济、复旦、上大“三园支撑”的校地合作格局，集聚校地、院地合作企业千余家，年总产出达700亿元。

在以G60科创走廊驰名的上海松江区，去年长三角G60科创走廊创新资源集聚效应持续放大，目前已设立百亿元级规模的长三角G60科创走廊科技成果转化基金，松江区全社会R&D（科学研究与试验发展）经费投入突破百亿元，91.4%的研发投入来自经营主体。

在多项国家战略叠加的上海青浦区，推动产业“智变”也被视为制胜未来的法宝，长三角数字干线、网易国际文创园、长三角绿洲智谷等稳步推进建设，今年还将全力打造“上海AI+生物医药创新先导区”。

塔吊林立、桩基隆隆的火热场景，彰显出鼓足干劲、拧紧发条的精气神。春节假期后的首个工作日，宝山区就实现30个产业项目集中签约落地、50个重大项目集中启动，总投资额超600亿元。“宝山区的发展将更具韧性，必将催生出一大批应用场景需求。”宝山区委书记李晨昊表示，新的一年，宝山区将继续发挥优势、锻造长板，以营商环境之“进”，促经济高质量发展之“稳”，持续推动国企敢干、民企敢闯、外企敢投。

“一个篱笆三个桩”。随着新产业的加速落子布局，上海迅速强化在数据底层架构、算力布局、人才培养等方面的支撑，让“路线图”变成“施工图”的步伐更加坚实有力。

夯实数据基础

“浦江数链”，这一新名词，正在成为沪上不少企业关注的热点词汇。

“‘浦江数链’不是一种区块链底层技术，而是城市级新型数字基础设施，是一张城市级的区块链运营网络。”上海数据集团有限公司副总裁、上海浦江数链数字科技有限公司董事长李小山表示，“浦江数链”区块链基础设施体系去年11月16日正式上线，标志着上海在全方位构建区块链创新发展体系，推动技术、产业、应用和生态协同发展方面迈出了坚实的一步。

数字经济时代，各行业大模型训练、生成式AI对算力有了大量需求。上海流程智造科技创新研究院公司总经理贺仁龙表示，算力容量决定了城市未来的发展空间。要测算和排摸未来5年面向上海城市数字化转型、跨境数据流动、金融结算等算力需求，结合海上风电规划，对海底数据中心进行统一布局规划，分区域、分规模、分步骤推进海底数据中心规模化建设。

在2023年11月25日举办的2023全球数商大会上，中国工业经济学会会长、中国社会科学院大学教授江小涓说：“中国月活移动端上网人数为12亿，人均上网时长6.9小时，每天提供在线总时长80亿小时；2022年，我国660个城市中有600个在进行智慧城市建设，和城市运转相关的海量数据居全球第一位。”

上海依托上海数据交易所，在数据要素市场高质量建设和规模化发展上打出了一系列组合拳。自2021年11月25日揭牌成立以来，上海数据交易所从制度规范、交易服务体系、数据资产化、基础设施建设、理论研究、数商生态六大方面提升能级，推动数据作为商品、资产在流通中产生价值，发挥数据要素的乘数效应。

在上海数据交易所的推动下，由多地数据交易机构共建的数据交易链正式启用，上海、浙江等10省市实现“一地挂牌、全网互认”。同时，一批国际数据产品集中挂牌，从“境内通”到“国际通”，国际数据合作进一步深化。“我们正在大力推动数据放心供得出、安全流得动、更大规模用得上，搭建数据要素流通的基础设施。”上海数据交易所副总经理韦志林说。

数据高速运转，离不开算力支撑。当前，以生成式人工智能、大模型为代表的算力应用落地开花，也引发了算力需求的进一步增长。针对这一情况，上海市印发的《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023—2025年）》明确提出，建设高效协同的算力体系，建设“E级”超算载体、人工智能公共算力平台，因地制宜部署边缘计算资源池，对接“东数西算”国家战略，建设枢纽型算力调度平台，到2025年，算力总规模较“十三五”时期末翻两番。

值得一提的是，上海已推出瞄准主体培育和团队挖掘的未来伙伴“携手计划”，将分层次建设产业生态主导型企业、创新型企业、领军团队等创新梯队；推出瞄准集聚人才第一资源的未来人才“雁阵计划”，整合各类创新平台，面向全球“揭榜挂帅”。上海市科委主任骆大进说，未来上海将着力疏通基础研究、应用研究和产业化双向链接的“快车道”，加快建设具有全球影响力的科技创新中心。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
小米14 Ultra成为人民网 2024全国两会报道指定手机
　　人民网北京3月4日电 （黄盛）一年一度的全国两会召开之际，小米14 Ultra被选定作为人民网2024全国两会报道指定手机，助力做好报道工作。2024年小米手机也将与人民网围绕融媒体报道用机展开系列合作，助力打造精品内容。…
真空科技提升保鲜效果 创新家电赋能产业升级
　　人民网北京3月4日电 （焦磊）随着科技的飞速发展，创新家电正不断重塑人们的家居生活。加速迭代的科技立足于人们日常生活中的实际需求，为人们带来了更舒适、健康、愉悦的生活体验。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部