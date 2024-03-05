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中国科技自立自强是“卡不住的”

佘惠敏
2024年03月05日08:51 | 来源：经济日报
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原标题：中国科技自立自强是“卡不住的”

“任何一项已知的技术，要卡是卡不住的，最多就是时间问题。”3月4日举行的十四届全国人大二次会议新闻发布会上，大会发言人娄勤俭回答记者提问时说的这句话，引发广泛热议。

中国科技发展立足于自立自强的坚实基点之上，让我们不惧国际形势的风云变幻，没有攻克不了的技术难关。

以北斗导航为例，本世纪初中国曾希望通过国际合作研发一套卫星导航系统，后来该合作项目陷入僵局，我们下定决心自建北斗导航。如今，北斗导航已成为技术先进、功能强大、世界一流的卫星导航系统，在全球范围内实现了广泛应用，并赋能各行各业。2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元。

不仅是北斗，中国空间站也有过类似的故事。多年来，一次又一次重大科技成就的获取，为中国科技事业坚定了意志、锤炼了队伍、增强了自信。发展到今天，我们已拥有世界最大规模的科技人力资源，有世界第二的研发经费投入总量，有世界第一的发明专利有效量。中国科技进步“卡不住”，中国经济发展“卡不住”。

面对一些国家采取“脱钩断链”“小院高墙”等极端手法搞科技竞争，我们一直坚持开放合作，愿意与他国分享科技成果，探索科学前沿、推动全球发展。

还以北斗导航为例。中国的北斗，也是世界的北斗。随着全球组网的成功，中国的北斗系统正在服务全世界，已有137个国家与北斗卫星导航系统签下合作协议。我国始终坚持开放、合作、共享的理念，推动北斗系统的国际应用。

坚持开放、不搞封闭，是构建人类命运共同体的必然选择。科技竞技场应遵循科技发展规律，符合市场经济规则。推动高水平科技自立自强，不是要关起门来搞研发，而是积极参与全球创新网络，共同培育发展新动能，为人类创造更加美好的未来。

科技引领未来，创新驱动发展。“卡不住的”中国科技自信，将驱动中国科技事业进步，也将赋能中国经济高质量发展。

(责编：杨曦、陈键)
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