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塔里木油田深地塔科1井钻探深度破万米

2024年03月05日08:56 | 来源：科技日报
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原标题：塔里木油田深地塔科1井钻探深度破万米

科技日报乌鲁木齐3月4日电 （记者朱彤 操秀英 梁乐）4日，新疆塔克拉玛干沙漠腹地传来喜讯，我国首口设计井深超万米的科学探索井——中国石油塔里木油田深地塔科1井钻探深度突破10000米，成为世界陆上第二口、亚洲第一口垂直深度超万米井。这标志着我国自主攻克了万米级特深井钻探技术瓶颈，深地油气钻探能力及配套技术跻身国际先进水平。

深地塔科1井，是中国石油在塔里木油田实施的重大“深地工程”，肩负着科学探索和油气发现两大使命。该井设计井深11100米，于2023年5月30日开钻。

深入万米未知领域，钻井难度呈指数级增长。面对这个“硬骨头”，中国石油塔里木油田、西部钻探、宝石机械等多家单位开展联合攻关，攻克了超高钻台大载荷提升系统关键技术难题，自主研制了全球首台12000米特深井自动化钻机，创新研发了220摄氏度超高温钻井液、抗高温螺杆、测斜等工艺技术。万米取芯及电缆等资料录取装备实现突破，175兆帕特高压压裂车、压裂液装备完成生产研发并成功在现场试验，打造形成万米特深井安全高效钻完井等一批关键核心技术。

“超深层已成为我国油气资源增储上产的主阵地，向地球深部挺进是保障我国能源安全的重大战略任务，是端稳端牢能源饭碗的重大战略选择。万米深井钻探不仅可加快打造万米超深层油气资源钻探关键技术，还将带动我国深地勘探开发整个产业链不断进步，助力石油高水平科技自立自强。”中国工程院院士孙金声表示。

据了解，深地塔科1井所处的塔里木盆地，是全球唯一以超深层资源为主的含油气盆地，也是我国最大的深地油气富集区。目前，中国石油塔里木油田正瞄准11100米乃至地球更深处，深化万米成烃、成储、成藏理论认识，加大复杂难钻地层钻井攻关力度，不断推动175兆帕特高压井口等装备技术迭代升级。

(责编：杨曦、陈键)
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