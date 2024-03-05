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我国人工智能产业进入快速发展期

2024年03月05日08:59 | 来源：证券日报
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原标题：我国人工智能产业进入快速发展期

3月2日，国家发展改革委发布消息称，近日，国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁在北京调研人工智能产业发展情况，与智源研究院、百度、第四范式、百川智能、智谱华章等研究机构和企业进行交流，鼓励大家主动顺应科技革命和产业变革趋势，加强技术研发，拓展行业赋能应用，加快推动我国人工智能产业高质量发展。

深度科技研究院院长张孝荣在接受《证券日报》记者采访时表示，当前，全球科技革命和产业变革的趋势正呈现出信息化、数字化、智能化的特点。在此过程中，人工智能正逐渐成为新一轮科技革命和产业变革的最大热点。人工智能可以运用算法和数据处理能力，实现智能化决策和自动化执行，提高生产效率、降低成本、改善用户体验，为企业创造更大价值。

当前，我国AI产业已经进入快速发展期。中国信息通信研究院公布的数据显示，2022年中国人工智能核心产业规模达5080亿元，同比增长18%；初步统计，2023年规模达到5784亿元，增速达13.9%。

中国商业经济学会副会长、华德榜创始人宋向清对《证券日报》记者表示，国内AI快速发展，离不开技术进步、政策支持以及应用场景不断丰富等多重因素。目前，在智能生产、医疗健康、金融科技、新消费等领域，AI赋能已取得显著成效且AI技术对各行各业的渗透率仍在不断提升。

借助AI技术，各行各业能够更好地进行销售预测和需求预测，企业能够更有针对性地开发产品和服务，扩大业务价值。

“AI技术在公司运营中发挥核心关键作用。我们用AI技术‘武装’公司提供的虚拟数字人或数字员工，让这些虚拟数字人掌握客户所处行业的知识、技能，协助企业提质增效。”北京红棉小冰科技有限公司相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示，AI技术正不断进入生产力环节，赋能越来越多企业。

尽管如此，我国人工智能发展仍面临一些短板。多位受访专家对记者表示，目前，算力不足是业内普遍关注的议题。

算力，即数据的处理和分析能力。张孝荣表示，AI时代不仅是算法和应用的竞争，更是算力基础设施与算力水平的竞争。在数字经济大发展的背景下，数据量爆炸式增长，对算力的需求也上升到了空前高度。目前，我国算力提升速度远不能跟上数据增长速度，算力不足表现明显。

针对这一现象，国家已出台支持政策。例如，2023年10月份，工业和信息化部等部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》提出，坚持多元发展路线，调动各类市场主体积极性，构建通用、智能和超级算力协同发展的供给体系，持续优化算力资源地域布局，加强集约化建设，强化算网存用协调发展，推动新一代信息技术与算力设施融合应用，引导算力运营智能化升级。

“政策引导会加深人们对算力的认识，有助于更多企业、投资者参与算力建设。”北京社科院副研究员王鹏对《证券日报》记者表示，从现实看，政策对算力基础设施建设、算力布局的扶持仍有加码空间。与此同时，企业也要积极作为，在国家顶层设计框架下明确自身在AI领域的战略规划，合理投资、建设高性能计算中心、数据中心等算力基础设施，为我国算力水平的整体提升作出贡献。

谈及企业布局算力、夯实竞争力的切入点，信息通信专家陈志刚对《证券日报》记者表示，今后，算力企业的重点工作有三点：一是扩大智算和超算算力的供给，特别是面向智算场景丰富的地区和行业，加大算力的供给；二是加速算力产品的创新，围绕生成式人工智能对算力、数据、行业知识的综合性、集成性需求，创新算力+数据、算力+算法、算力+安全、算力+场景等产品和服务；三是加速新型算力人才队伍建设，构建高水平的科技人才队伍。

本报记者 朱宝琛 见习记者 寇佳丽

(责编：杨曦、陈键)
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