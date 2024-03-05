熊 悦

原标题：多家上市银行向投资者释放积极回报预期

股息率、分红率一直以来是银行股投资者关注的焦点。《证券日报》记者注意到，沪深交易所投资者互动平台上，近期投资者对上市银行分红、股息情况颇为关心。

据记者不完全统计，2月份以来，平安银行、宁波银行、江苏银行等近10家上市银行接到投资者提问，内容多涉及分红、股息。如有投资者于3月1日提问某城商行，“请问贵公司本年度分红计划是如何考虑的，是否会加大分红力度？”也有投资者询问某城商行有关市值管理的规划进展，以及能否进一步提高分红比例等。

其中不少上市银行向投资者释放出较为积极的回报预期。如平安银行于2月29日回答投资者分红相关问题时表示：“本行分红方案综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素制定。未来，本行在条件具备的情况下，有意愿提高分红率。”

近日，宁波银行、平安银行、西安银行等先后发布的“质量回报双提升”行动方案中，也均提及重视投资者回报。

如宁波银行相关公告中提到，在持续提升经营质效的同时，公司高度重视股东回报，统筹好业务发展需要与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，切实让投资者分享公司的发展成果，提升投资者获得感。上市以来，该行累计分红258.98亿元。

南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，对于如何提升投资者回报，上市银行应该考虑适当提高现金分红比例；同时，需不断优化股利分配政策。并保持相对稳定的股利分配，让投资者对回报有更明确的预期。此外，还需加强市值管理，合理提高市值和增强股价表现等。

值得关注的是，上市银行一方面要承担经济社会发展的金融服务功能，另一方面需为股东带来合理的投资回报。业内人士分析，平衡好业务持续健康发展与股东综合回报二者间的关系，也是上市银行的一项重要课题。

从根本上而言，上市银行持续、稳定的分红派息需要以自身优质的经营基本面作为支撑。数据显示，2022年，上市银行年度现金分红比例在30%以上的有15家，在20%以上的有35家，整体分红比例较高。当年，42家上市银行中有38家的归母净利润实现同比增长。就2023年的情况而言，截至目前，已经披露年度业绩快报的11家上市银行，归母净利润均同比增长。

田利辉对记者表示，上市银行提升投资者回报需要良好的盈利能力、充足的资本储备、有效的风险管理能力和合理的业务模式及战略定位等因素予以支撑。提升投资者回报的基础是提高银行盈利能力。这需要银行优化业务结构，提高贷款质量，降低运营成本；调整债务和股权的比例，优化资本结构，降低资本成本；加强信贷风险管理、市场风险管理和操作风险管理，降低潜在的风险损失等。同时，上市银行还需加强科技创新和数字化转型，需要提升人才培养和管理能力，提升银行的专业化水平和创新能力。

(责编：杨曦、陈键)

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