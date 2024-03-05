人民网北京3月5日电 （黄盛）据上海证券交易所和深圳证券交易所（以下简称“沪深交易所”）消息，日前，沪深交易所联合举办量化私募机构交易合规培训，帮助量化私募机构及时、准确理解量化交易监管思路和工作要求，切实提升合规交易水平，防范量化交易风险。

沪深交易所表示，下一步，将加快建立完善量化交易监管安排，进一步扩大量化交易合规培训的范围对象，维护市场正常交易秩序。

沪深交易所在培训期间通报了量化交易异常交易典型案例，介绍了量化交易监管总体思路，明确要求量化私募机构加强内部风控管理，防范交易过程中出现影响证券交易所系统安全或者正常交易秩序等情形，切实规范量化交易行为，落实好合规交易要求，保障市场稳健运行。

据介绍，近年来，量化交易为资本市场提供了流动性，促进了价格发现，成为重要的交易方式。但境外市场普遍对量化交易特别是高频交易实施更为严格的监管，以防范对市场秩序造成影响。

为此，2023年9月1日，沪深交易所发布《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》和《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》，进一步完善程序化交易报告与管理制度，自2023年10月9日起同步施行。

其中，《通知》列举了交易所对程序化交易投资者的重点监控事项，明确了交易所可以对高频交易提出差异化管理要求，调整了异常交易认定标准、增加程序化交易报告内容等。

今年2月，沪深交易所宣布相关量化交易报告制度已平稳落地。沪深交易所表示，存量投资者已按要求如期完成报告工作，增量投资者落实“先报告、后交易”的规定，各方报告的质量总体符合要求，为进一步加强和改进量化交易监管打下了基础。同时，进一步压实证券公司客户管理责任，完善与证券业协会、基金业协会的自律管理协作机制，加强对量化私募等机构的交易监管等。

另据了解，沪深交易所将加强与香港交易所的沟通，按照内外资一致的原则，明确沪深港通北向投资者的报告安排，将北向投资者量化交易纳入报告范围。对于影响市场秩序的异常交易，沪深交易所将坚决采取自律管理措施，涉嫌违法违规、情节严重的将上报证监会查处。

(责编：乔业琼、吕骞)

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