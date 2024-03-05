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理想汽车推出首款高端纯电MPV 加快超充网络布局速度

2024年03月05日09:43 | 来源：证券日报网
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原标题：理想汽车推出首款高端纯电MPV 12分钟可充电500公里

　　3月1日，理想汽车首款纯电MPV MEGA上市。在理想MEGA上市发布会上，李想称，MEGA可实现峰值5C电池充电倍率，峰值充电功率超过520kW，12分钟可充电500公里；同时，依靠0.215低风阻设计等因素，MEGA使用102.7千瓦时的电池，CLTC工况下续航里程可达710公里。

　　理想汽车也在加快超充网络在全国高速和城市的布局速度。“到今年年底，我们将建成超过2000座高速和城市超充站。”李想介绍称，未来几年，理想汽车计划投入60亿元人民币，建设5000座直营5C超充站，使理想5C超充站可以覆盖全国95%的高速和重要国道。

　　除了对充电技术、充电设施等因素的考量，理想MEGA最终选择纯电技术路线，也包含了理想对车辆性能的考虑。“理想MEGA采用纯电技术路线，是出于对驾驶性、风阻等的考虑。因为混动MPV的最大特点是，发动机或者增程器都是横置的，这会占用车轮空间，导致前轮拐角受限。”理想MEGA产品负责人李昕旸表示。

　　据悉，理想汽车3月份的交付目标为5万辆。（记者 徐一鸣 见习记者 张文湘）

(责编：董童、李源)
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