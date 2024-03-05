原标题：两型可重复使用运载火箭分别计划明后年首飞

科技日报北京3月4日电 （记者付毅飞）2024年全国两会召开之际，全国政协委员、中国航天科技集团一院新型运载火箭总设计师容易透露，中国航天科技集团正在加速研制直径4米级、5米级可重复使用运载火箭，分别计划于2025年和2026年首飞。

“这几年我国可重复使用运载火箭关键技术都在一一攻破，目前整体进展还是非常顺利的。”容易说，相比传统的一次性火箭，可重复使用火箭增加了四大类关键技术。一是火箭返回时要让它落得准；二是火箭着陆回收时要接得稳；三是为了满足重复使用要求，怎么让火箭用不坏；四是当火箭需要局部维修保养时，怎样才能修得快。

记者从中国航天科技集团获悉，该集团去年已完成了垂直起降悬停试验，取得了可复用火箭关键技术突破。目前该集团正在加快适应商业航天市场的产品开发，突破运载火箭可重复使用技术，推动航天运输系统技术升级与更新换代；同时面向商业航天市场需求，开发YF-209液氧甲烷可重复使用发动机等产品。

(责编：方经纶、陈键)

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