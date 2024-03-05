人民网记者 乔雪峰

历时40天的春运将于3月5日结束，在这40天里，探亲流、务工流、学生流、旅游流等几大客流叠加，人潮涌动的春运大军活跃在神州大地上，一个人员和货物高效流动的中国，充满了生机和活力。

人员流动空前活跃，出行总量创历史同期新高。记者从交通运输部获悉，2024年春运40天全社会跨区域人员流动量预计超84亿人次。其中，铁路客运量预计完成4.8亿人次；公路人员流动量预计完成78.3亿人次，其中高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量预计完成67.2亿人次（在全社会跨区域人员流动量中占比约80%），公路营业性客运量预计完成11.1亿人次；水路客运量预计完成2900万人次；民航客运量预计完成8300万人次。

从数据中可以看出，今年春运，自驾车人员流动量占全社会总人员流动量的比例达80%，“自驾车”“自驾行”成为春运出行的绝对主力。与此同时，铁路、民航客运量均超过了疫情前的水平并且高位运行。

交通运输部相关负责人表示，今年春运期间，全国交通运输系统加强统筹调度、加强运力保障、加强安全监管、加强应急处置，细化应对恶劣天气、超大客流等情况预案，让更多人的归乡返程之路更为安全、更为便捷、更为温馨。

加速成型的综合立体交通网让春运越来越便捷

路网通达，春运才能更便捷。从返乡摩托车大军“盛况不再”到公路自驾成为出行主力，从排队购票难到一键选择定制客运，从换乘接驳难到联程运输高效衔接……更多新开的线路、更优化的出行时刻、更先进的交通工具，在今年的春运中，便捷成为越来越高频的词汇。

变化背后，是加速成型的综合立体交通网。数据显示，我国综合交通网络总里程超过600万公里。2023年，新开通高铁2776公里，新建改扩建高速公路7000公里，新增和改善航道1000公里，运输航空机场达到259座。四通八达的交通运输网，承载着春运大潮的活力涌动，使“人享其行、物畅其流”的美好愿景逐渐变为现实。

各地交通部门全力以赴保障交通畅通

几十亿人次的跨区域人员流动量，安全成为今年春运的重中之重。在春运正式开始前，交通运输部门便对重要交通基础设施，包括长大桥隧、急弯陡坡等重点路段进行风险排查和隐患治理，对投入春运的车辆、船舶、运载工具等各方面设备设施进行全面检查维护，全力保障行车安全。

河南启动“硬核”除雪模式，即下即清、雪停路净，“河南效率”持续霸屏；湖南湘西高速在重点路段G56杭瑞高速凤凰枢纽首次启用智能融冰系统，实现对路面温度和路面结冰的精准预警；安徽在易积雪结冰和事故多发路段预置除雪融冰物资和装备，采取压速带道、分时分段、梯次通行等措施，最大限度保畅通行……当大范围低温雨雪冰冻天气遇上春运，各地第一时间启动应急预案，及时指导各地开展清雪除冰作业，全力以赴保障交通畅通。

努力提升旅客出行体验让更多人走得好、走得舒适

年年春运，岁岁温馨。今年春运，无论是线上还是线下，无论是火车站、公路还是机场，出行服务品质进一步提升。交通运输部推出“e路畅通”小程序，可查询全国高速公路充电设施位置、实时状态、充电模式等信息；山西、福建等多地服务区开辟年货专区、开展送福送春联活动、推出多种地方特色菜品和小吃；北京、上海等地开设免费摆渡车路线、地铁延迟运营，全力保障重点场站旅客夜间接驳需求……

从充电到休息，从乘车到饮食，从到站到回家，今年春运期间，各地交通运输部门推出一系列贴心服务、暖心举措，努力提升旅客出行体验，让更多人不仅能走得了，而且能走得好、走得舒适。

多措并举确保重点民生物资有效、有序、稳定运输

奔行在“钢铁丝路”上的中欧班列翻越山河，促进我国与中亚地区和欧洲各国的经贸互通；湛江港为化肥堆存开辟绿色通道，确保春耕化肥“随到随走”；苏北运河十个梯级实施统一调度，实行电煤运输船舶远程不上岸报到、预约登记，各梯级船闸无缝对接调度流程，以接力方式组织不停船过闸……

春运，体现着流动的中国。而流动，除了人享其行，物畅其流同样重要。为做好春运期间物流保通保畅工作，交通运输部发挥物流保通保畅专班作用，重点跟踪物资需求，协调部省相关部门，对重点区域、枢纽、主要通道的物流运行情况进行跟踪监测；全面摸排重点物资特别是民生物资的需求，同时加强运力储备，保障主体路网物流“大动脉”畅通，保障城乡末端“微循环”高效畅通，确保重点民生物资能够有效、有序、稳定运输。

(责编：郝帅、高雷)

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