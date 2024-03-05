新华社万象3月5日电（记者马淮钊 赵旭）中国国产商用飞机ARJ21和C919日前首次飞抵老挝万象瓦岱国际机场，并在当地开展地面静态展示和演示飞行。

国产商用飞机ARJ21和C919于2月27日拉开东南亚演示飞行序幕，计划在越南、老挝、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚开展演示飞行。此次飞抵老挝的国产商用飞机刚刚结束在越南的演示飞行，于3日首次飞抵老挝万象瓦岱国际机场，4日在当地进行静态展示，其中ARJ21飞机在万象至老挝北部城市琅勃拉邦的往返线路演示飞行。

老挝国家广播电台5日发表评论文章指出，中国国产商用飞机展示了中国航空工业的高质量发展水平，其先进的设计将进一步推动全球航空工业向环保方向发展，为应对气候变化作出更大贡献。

此次演示飞行主要验证国产商用飞机对老挝机场和航线的适应性、机场地面服务设备的适配性、特殊飞行程序的适用性和航线运营的经济性，并展现飞机良好性能，为开拓后续市场打下基础。中国商飞公司4日还在老挝航空公司总部举行了产品推介会。

老挝航空公司总经理坎拉·蓬马万表示，中国国产商用飞机内外部设计符合国际标准，机上设施和服务便利舒适，飞机安全性也有保障。

中国商飞公司介绍，ARJ21飞机自2016年6月投入商业运营以来，已累计向国航、东航、印尼翎亚航空等客户交付127架，累计运营400余条航线，通航140余座城市，安全运送旅客超1100万人次。其中，由印尼翎亚航空运营的2架ARJ21飞机，以雅加达为基地开通了4条航线，通航5座城市，安全载客超10万人次。

(责编：卫嘉、胡永秋)

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