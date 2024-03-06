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从供需两端发力 增强资本市场内在稳定性

吴晓璐
2024年03月06日09:27 | 来源：证券日报
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原标题：从供需两端发力 增强资本市场内在稳定性

3月5日，十四届全国人大二次会议开幕。国务院总理李强在政府工作报告中提出，增强资本市场内在稳定性。市场人士认为，这为资本市场改革发展指明了方向，对于提高投资者信心具有重要意义。

在全国人大代表、清华大学五道口金融学院副院长田轩看来，增强资本市场内在稳定性，意味着要切实落实“建制度、不干预、零容忍”九字方针，将政策及监管的重点放在资本市场制度供给端的建设完善，以及资产供给端的质量提升方面。

今年1月22日召开的国务院常务会议提出，要进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡，大力提升上市公司质量和投资价值，加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。此后，证监会2024年系统工作会议提出，着力增强资本市场内在稳定性。

业内人士认为，增强资本市场内在稳定性，需要大力提升上市公司质量和投资价值，增加股市中长期资金供给，促进投融资协调发展并严打违法违规行为等。

“增强资本市场内在稳定性，健全完善资本市场基础制度是根基，提升上市公司质量和投资价值是关键抓手。”田轩对《证券日报》记者表示，未来，要更加严把IPO入口端，实施注册制不是放低上市门槛，对企业的合规要求更高。一方面，企业要真实准确完整及时进行信息披露；另一方面，要将创新性不高、粉饰业绩、甚至财务造假的企业排除在外。在退市端，要从严监管，继续完善强制退市标准，优化退市流程环节，重视退市配套机制。要鼓励更多企业主动退市，做好企业退市以后的融资渠道或转板机制安排，这样就能形成一个良性的生态系统，提高上市公司质量。

近日，沪深交易所分别开展了“提质增效重回报”“质量回报双提升”活动。田轩认为，沪深交易所开展的行动，是帮助上市公司提高公司治理，聚焦主营业务，同时采取分红、回购等方式来回馈投资者。但这只是第一步，未来要出台顶层架构，让企业自发优化公司质量，提高公司质量，主动进行市值管理。

吸引中长期资金入市方面，近日，全国政协委员、广东证监局局长杨宗儒在接受记者采访时表示，要优化考核机制，让“长钱能长投”，要改进金融服务，让“短钱变长钱”，还要持续优化资本市场投资生态，创造中长期资金“愿意来、留得住、能发展”的市场环境。

对一些屡禁不止的违法违规行为进行严打，是塑造良好市场生态的重要手段。全国人大代表、立信会计师事务所董事长朱建弟对《证券日报》记者表示，希望监管部门针对配合财务造假主体，完善民事赔偿责任。对供应商、客户及金融机构等主体配合财务造假的情况予以严格查明，并在处罚决定书中详细披露供应商、客户及金融机构等主体是如何造假的，给投资者追究配合造假者的责任提供证据，并通过完善民事赔偿责任法律规定、加大对协同造假者的处罚力度和民事诉讼，形成相关利益主体不敢配合财务造假的法律环境。

(责编：杨曦、李楠桦)
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