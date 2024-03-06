刘 琪

原标题：积极扩大有效投资 发挥好政府投资带动放大效应

3月5日，国务院总理李强在政府工作报告中提出，“着力扩大国内需求，推动经济实现良性循环”。其中强调，积极扩大有效投资。

政府工作报告提到，发挥好政府投资的带动放大效应，重点支持科技创新、新型基础设施、节能减排降碳，加强民生等经济社会薄弱领域补短板，推进防洪排涝抗灾基础设施建设，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，加快实施“十四五”规划重大工程项目。

财信研究院副院长伍超明对《证券日报》记者表示，积极扩大有效投资、优化投资结构，是经济高质量发展和扩大内需的内在要求。扩大对科技创新、新型基础设施、节能减排降碳等领域的投资，有助于提高全要素生产率，发展新动能，助力高质量发展。

政府工作报告提出，今年中央预算内投资拟安排7000亿元。合理扩大地方政府专项债券投向领域和用作资本金范围，额度分配向项目准备充分、投资效率较高的地区倾斜。统筹用好各类资金，防止低效无效投资。深化投资审批制度改革。着力稳定和扩大民间投资，落实和完善支持政策，实施政府和社会资本合作新机制，鼓励民间资本参与重大项目建设。进一步拆除各种藩篱，在更多领域让民间投资进得来、能发展、有作为。

伍超明表示，专项债额度向项目准备充分、投资效率较高的地区倾斜，是防止低效无效投资和维持债务可持续的重要手段。稳定和扩大民间投资，既是扩大内需的需要，更是持续激发民间投资活力和创新的举措。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟在接受《证券日报》记者采访时认为，应重视政府投资的带动放大效应和民间投资在提升制造业国际竞争力、发展实体经济、创造就业机会等方面发挥的关键作用。

政府工作报告提出，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，更好统筹消费和投资，增强对经济增长的拉动作用。

粤开证券首席经济学家罗志恒认为，消费和投资是有关联的，有效投资和有收入支撑的消费都是扩大内需的抓手。投资活动在短期形成经济需求，但在中长期会形成经济供给，优化供给结构，最终服务于消费；而且投资活动中的从业人员的收入将带动消费增长，从而再次带动投资。终端消费需求上升有利于提高制造业投资等，而高质量的投资形成高质量的供给，有利于促进消费的释放。

(责编：杨曦、李楠桦)

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