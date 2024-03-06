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多项指标创历史最好水平 今年春运全国铁路累计发送旅客4.84亿人次 

2024年03月06日12:18 | 来源：人民网
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人民网北京3月6日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，3月5日，为期40天的2024年铁路春运圆满收官，多项运输指标创历史最好水平，运输安全平稳有序。全国铁路累计发送旅客4.84亿人次，日均发送1208.9万人次，同比增长39%，较2019年同期增长18.8%，其中2月17日发送旅客1606.7万人次，创春运单日旅客发送量历史新高；国家铁路累计发送货物3.95亿吨，保持高位运行。

据国铁集团运输部相关负责人介绍，国铁集团统筹客货运输，科学安排运力，提升服务品质，有力有效保障了人民群众平安出行、温暖过冬和国民经济平稳运行，实现了“平安春运、有序春运、温馨春运，让旅客体验更美好”的春运目标。

一是用好现代化铁路网，旅客运输能力创春运新高。发挥高铁成网运营优势，加大运力投放，全国铁路日均开行旅客列车较2019年同期增长18.5%，客运能力投放创春运历史新高。根据12306客票预售和候补购票数据，采取增开临时旅客列车、动车组重联运行、普速列车加挂车厢等方式，及时在热门方向、区间和时段灵活增加运力，在主要高铁通道大力开行夜间高铁和动卧列车，全国铁路单日最高加开旅客列车2256列，最大限度满足旅客出行需求。加大重点群体出行保障力度，在学生、务工人员集中出行线路开行点对点务工专列、学生专列。保持普速旅客列车开行规模，开好公益性“慢火车”和“乡村振兴”旅客列车，旅客列车的覆盖面、通达性和普惠性进一步增强。

二是创新推出客运服务举措，旅客出行体验进一步提升。铁路12306售票系统进行升级扩容，优化候补购票功能，推出购票信息预填、起售订阅通知、学生务工人员购票预约专区等新功能、新服务，单日售票量最高达2091.6万张，页面浏览量最高898.3亿次，学生、务工人员购票预约专区分别成功兑现111.2万张、123.5万张，成功应对了多轮超大规模访问的考验，系统保持安全平稳运行。优化铁路站车服务，“铁路畅行码”服务覆盖全部动车组列车，“静音车厢”服务拓展至72列动车组列车，开展互联网订餐服务的车站拓展至80个，提供便捷换乘服务的车站达120个，智能导航、AI交互、保洁机器人等先进技术广泛运用。加强列车餐饮服务，丰富餐饮种类，提升口感品质，实行优惠价格，让旅客在列车上享受“一盒好饭”。各地铁路部门与市政交通部门加强沟通协调，延长地铁、公交运营时间，增加出租车、网约车运力供给，打通旅客出行服务“最后一公里”。

三是加大保通保畅力度，重点物资运输得到有效保障。精心组织货物运输工作，统筹运用线路、车辆、人员、装卸机具等资源，提升主要货运通道运输能力，全力保障电煤、化肥、节日物资等关系国计民生的重点物资运输，国家铁路日均装车16.31万车，全国371家铁路直供电厂存煤平均可耗天数持续稳定在20天以上，为国民经济平稳运行和人民群众温暖过冬提供了可靠支撑。开好中欧班列、西部陆海新通道班列和中老铁路国际货物列车，春运期间，中欧班列累计开行2001列、发送21.5万标箱，同比分别增长11%、12%，西部陆海新通道班列发送货物7.7万标箱，同比增长4%，中老铁路发送跨境货物59.8万吨，同比增长44%，有力保障了国际产业链供应链稳定畅通。

四是积极有效应对雨雪冰冻灾害，铁路春运平安有序。坚持超前防范、主动避险，积极应对节前节后客流高峰时段两轮大范围低温雨雪冰冻灾害，提前采取降速、迂回、停运等措施，有力有效防范安全风险，动态调整旅客列车开行方案，做好在途旅客服务保障，组织干部职工上线打冰除雪，确保了旅客列车运行安全。针对超大客流，加强旅客乘降组织，加大安检查危力度，及时动态增加安检、验证通道，优化进出站流线，在关键处所增加引导力量，确保了旅客安全有序乘降。

(责编：王连香、吕骞)
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