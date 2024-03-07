本报记者 王 观

图①：北京市朝阳区税务局“朝阳税务小哥”李炜彤在办税服务厅录制短视频，向纳税人宣传新出台的税收政策。

张 可摄

图②：广东省佛山市税务部门在北滘机器人谷智造产业园探索实施“税收园长”制度，为企业提供个性化、专业化服务。图为“税收园长”（左一）在园区了解企业情况。

钟 航摄

图③：近日，重庆市税务局“税护航”服务团队走访中铁联合国际集装箱有限公司重庆分公司，宣传相关税费优惠政策。

郭 睿摄

在山东，烟台税务部门走进社区、商超，搭建“春风驿站”服务台，设置“流动税宣摊”，面对面为老百姓讲解个人养老金税费优惠、个税专项附加扣除等政策，手把手指导APP操作；在湖北，一家电子商务公司会计人员只用几分钟就能填完《跨省（市）迁移涉税事项报告表》，审核确认后，企业信息就从孝感市孝南区税务局快速完整传递至广东省广州市天河区税务局……

日前，记者在税务服务一线采访感受到，税收政策宣传辅导接地气，涉税业务办理讲效率；税务执法的规范性、税费服务的便利性大大增强，提高了政策执行确定性，营造了公平公正的税收环境，为积极推动建设全国统一大市场发挥重要作用。

全国税务系统坚决落实党中央、国务院减税降费重大决策部署，减税、退税、缓税多措并举；同时持续优化税费服务，将税收优惠快速、精准送达广大经营主体。

线上、线下齐发力，政策宣传辅导更有针对性、贴近性

“我经常看‘朝阳税务小哥’的直播，政策解释得清楚明白，涉税疑问也能第一时间回应，很方便。”北京一家文化创意公司的财务总监魏子婧说，近年来，国家推出一系列税费支持政策，“朝阳税务小哥”对留抵退税、研发费用加计扣除等税费政策及时解读辅导，帮企业顺利享受到各项税费优惠。

“我们在日常工作中发现，纳税人缴费人对于税收政策和流程的理解与税务机关的解释之间仍存在一定偏差。推出‘朝阳税务小哥’税收宣传品牌，就是希望通过短视频、可视答疑、直播等大众更加喜闻乐见的方式，方便纳税人缴费人了解税收政策。”国家税务总局北京市朝阳区税务局党委委员、副局长姜庆军介绍，“朝阳税务小哥”通过拍摄视频日志（Vlog），选取窗口工作中收集整理的高频问题和纳税人普遍关注的政策点，先后推出“税务小哥为您答”“税务小哥讲税史”“税务小哥带你办”等视频作品。2023年10月，北京市朝阳区税务局完成了“朝阳税务小哥”直播间硬件建设和软件配置，截至目前已开展9场实时直播，累计时长411分钟，吸引观众14.69万人次。

“我好像在视频里见过你！”自从当上“朝阳税务小哥”，北京市朝阳区税务局第一税务所干部陈亮经常在办税大厅遇到一些主动和他打招呼的“熟人”。在办税大厅的“朝阳税务小哥”专区，陈亮告诉记者，“去年，随着个人股权转让逐步推广线上办理，很多纳税人对流程和操作有困惑。我们利用这个专区做了多场轻便快捷的现场‘快培训’，为来到现场、想了解个人股权转让服务的纳税人进行面对面讲解和辅导。”

“目前，‘朝阳税务小哥’团队已扩大到130多人，覆盖全区3个办税服务厅。我们努力实现线上线下税收宣传与服务的贯通联动，在办税服务厅增设‘朝阳税务小哥’宣传品标识和专窗，将税务小哥派驻区局纳税服务中心，现场协调解决纳税人关心的问题。”姜庆军说。

在山东，德州市陵城区税务部门创新“互联网+”宣传辅导方式，把纳税人学堂搬上“云端”，组建了覆盖辖区内55户金融行业纳税人的线上“企业园区”。

在广东，汕头市税务部门依托税收普法主题公园，开展丰富的税收政策宣传咨询主题活动，将税收文化、税费政策、税法知识融入各类花卉、戏曲、游艺展览平台，通过富有地方特色的潮剧戏曲、潮汕大锣鼓等民间曲艺形式，讲活税费优惠政策、税法知识。

西南政法大学经济法学院副教授王婷婷认为，近年来我国不断加快税费改革，税费优惠政策持续推陈出新。相较“广撒网”式的全面宣传，便民化、智能化、创新化的宣传辅导才能更好实现“政策找人”，确保纳税人缴费人知政策、会操作、能享受。目前，各地税务部门创新宣传形式、加强政策宣传，通过既“上云端”又“接地气”的多种形式，让纳税人缴费人熟悉税法赋予的权利和义务，实现热点税费政策可感可及，推动税收法治理念的深化落实，助力精准释放税收红利。

从解决“一件事”到办好“一类事”，持续提升纳税服务水平

“多亏税务部门开展跟踪服务，帮我们解决涉税难题，让企业成功享受到税费优惠政策，有效缓解了资金压力。”新疆源盛科技发展有限公司财务负责人龙凤琴说。

源盛科技去年投资了数千万元上线智能数字化生产线，用于研发新产品和扩大再生产。由于数字化改造是当地重点建设项目，可获专项资金扶持。当地税务部门税收分析团队通过税收大数据分析企业享受优惠政策情况发现，源盛科技申请到的专项扶持资金并未申报享受研发费用加计扣除政策。原来，企业并不确定专项扶持资金用途是否满足税惠要求，为规避税收风险，主动放弃了申报。

如何让好政策应享尽享？针对该问题，当地税务部门主动与科技、财政、工信等部门沟通，细化和规范资金用途说明，帮助该企业在2023年申报享受研发费用加计扣除1615万元，节省资金130万元，为加大生产线投入、加速新产品研发提供了助力。

“我们不断强化内外部协同配合，统筹解决特定复杂涉税事项，结合高新区实际，将专项资金在研发费用加计扣除中的涉税解决方案纳入‘一事项一清单’服务事项，解除此类企业享受政策的后顾之忧，也让财政扶持资金引导科技创新的作用发挥得更加充分，助力新能源产业高质量发展。”国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）税务局局长杨林华介绍，去年以来，当地税务部门聚焦办税缴费中高频事项和纳税人缴费人反映突出的问题，推出“一事项一清单”服务方案，从解决“一件事”到办好“一类事”，积极服务经济高质量发展。

前段时间，辽宁省抚顺市顺城区居民付女士到办税服务厅咨询社保费补缴业务，因其原工作单位吊销执照已久，补缴以前年度的养老保险需多部门沟通协调，无法一次性办结。得知情况后，税务干部指导付女士扫描“e厅联动 办问一体”微信二维码，并安排专属“陪办员”提供全程服务。3天后，付女士顺利完成补缴。

“纳税人缴费人添加微信号后，便可与办税服务厅工作人员‘一对一’掌上互动。今年，我们在掌上即办、跟踪督办的基础上，又推出线上多方会商模块，一个平台对话多个主体协同配合‘高效办成一件事’，实现‘一件事’由办理到办成再到办好的升级。”国家税务总局抚顺市税务局党委书记、局长黄春明说。

王婷婷认为，今年初国务院印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，旨在深入推动政务服务提质增效，实现更多领域更大范围的“高效办成一件事”。落实好相关部署要求，需要税务部门充分利用数字智能技术的优势，持续推动线上线下办税业务融合发展，不断创新税费服务模式。同时，还要通过明确责任分工机制，加强税务部门与其他部门间的协作，强化跨部门政策、业务、系统协同和数据共享。

为企业跨域经营提供更多便利，助力加快建设全国统一大市场

“没想到在家门口就能办好备案变更，不用两边跑了。”四川川澜建筑工程有限公司重庆分公司负责人王先生说。

川澜建筑总部设在四川自贡市，在重庆潼南区设立了分公司。今年2月初，王先生前往重庆市潼南区办税服务厅办理纳税申报时发现，川澜建筑重庆分公司未办理分支机构信息备案，如未及时更正，会因为缺失总部信息造成税收风险。按规定，他要先到自贡变更税务登记信息，再回潼南做汇总纳税企业总分机构信息备案。现在，通过“川渝通办”线下专窗，他提交资料后，不到半小时就完成了信息备案变更，大大节省了时间成本。

据统计，随着四川、重庆两地电子税务局“川渝通办”事项不断扩围，线上办理量从一年几千笔增加至目前的1.4万笔。“川渝通办”功能覆盖跨区域涉税事项信息反馈、增值税预缴申报、跨区域涉税事项报验登记、网签三方协议等税费业务，进一步降低了纳税人缴费人制度性交易成本，促进两地经营主体和居民交易往来更便捷。重庆市税务局还联合四川省税务局，在川渝高竹新区成立税费征管服务中心，打破地域和管辖范围限制，为新区纳税人缴费人带来更加便捷高效的税费服务体验。

广州、深圳、珠海、惠州等地启用“湾区通办”服务，实现超300项高频税费业务“一次不用跑”；探索跨境税费服务新渠道，推动“粤智助”政府服务自助机进驻澳门财政局，为大湾区企业和居民提供涵盖人社、医保等领域超过200项民生服务事项，并实现99%以上的税费业务可跨境自助办理；落地跨境人民币全程缴税，在境外亦可“一站式”“无中转”“零时差”办理跨境税费申报缴纳……在广东，税务部门积极优化区域市场一体化服务，有效促进要素资源便捷流动。

“如今，无论我人在横琴还是澳门，都能同时办理两家公司的常用税费业务。”澳门居民甘燕霞同时经营着澳门和横琴的两家公司，湾区税费服务不断优化让她感到省时又省心。

国家税务总局有关负责人表示，建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求。下一步，税务部门将采取有力有效措施，切实发挥职能作用，持续增加税费政策的确定性、税务执法的规范性、税费服务的便利性，持续优化税收征管改革，助力加快建设全国统一大市场。

《 人民日报 》（ 2024年03月07日 18 版）

(责编：袁勃、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经