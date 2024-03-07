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跑出高水平科技自立自强“加速度”

 ——访中国科学院院士、上海交通大学校长丁奎岭代表

本报记者 颜维琦
2024年03月07日08:43 | 来源：光明日报
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原标题：跑出高水平科技自立自强“加速度”

【两会专访】

习近平总书记强调，“加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路”，“要增强教育服务创新发展能力，培养更多适应高质量发展、高水平自立自强的各类人才”。今年的政府工作报告提出，加快推动高水平科技自立自强。中国科学院院士、上海交通大学校长丁奎岭代表对此深有感触。在他看来，高水平研究型大学是重要的战略科技力量，是发展科技第一生产力、培育人才第一资源、增强创新第一动力的关键交汇点。因此，应提升高水平研究型大学的科技创新能级，跑出实现高水平科技自立自强的“加速度”。

如何有效提升高水平研究型大学的科技创新能级？丁奎岭代表在接受本报记者专访时表示，建议在资源投入上“跟跑”，在校企合作上“并跑”，在抢占制高点上“领跑”。

“跟跑”指的是稳定投入增长速度要跟上高等教育发展速度，发挥调结构的“杠杆”作用，推进高校有组织科研。丁奎岭代表认为，稳定的科研资助是高校科技创新的“压舱石”，是科学家投身科技攻关的“定心丸”。过多的竞争性经费会影响有组织科研长期性、系统性的布局，不利于形成原创性、颠覆性的创新成果。建议进一步加强统筹中央、地方、高校、企业等多元化资源投入，构建涵盖不同阶段、不同层次、不同群体的稳定资助体系。

“并跑”指的是深化高校与创新型企业的协作融合，发挥强耦合的“双主体”作用，共同促进新质生产力发展。今年的政府工作报告提出，“推进关键核心技术协同攻关”“强化企业科技创新主体地位”“深化产学研用结合”。丁奎岭代表表示，同为国家战略科技力量的重要组成部分，高校和企业应该打开边界，形成“目标共识、人事共通、任务共担、成果共享”的协作机制。“高校和企业首先要找好切入点，对目标达成共识。其次，双方要突破人才流动与考核的传统限制，让人才能够以灵活的方式兼顾校内研究与产业落地。再次，双方应各司其职、各展其长，让高校老师更多地专注于解决科技问题，企业解决工程验证与迭代问题，缩短创新周期，加大创新效能。最后，高校和企业要有较为成熟且弹性的成果共享机制。”丁奎岭代表说。

“领跑”指的是准确把握科技制高点的战略重点，发挥指方向的“头雁”作用，引领高校科技创新进程。丁奎岭代表说，科技创新要找准需要攻克的制高点。科技制高点的本质就是在某个领域形成竞争壁垒，人无我有、人有我优、人优我特。比如，当前外贸“新三样”的锂电池“领跑”出口，中国锂电池专利数量在全球范围内遥遥领先。调研发现，中国锂电池的领先很大程度上得益于国内电化学的持续发展。“找制高点不仅要盯着全球科技领域的热点、空白点，也要有自己的战略布局与战略定力，坚持走结合中国国情、具有中国特色的科技创新之路，贯通‘0到1’和‘1到100’的创新链，从多个维度抢占科技制高点，切实提升国家的综合竞争力。”丁奎岭代表表示。

(责编：杨曦、陈键)
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